海外醫生｜張宇人斥私醫保護主義應「停止喧嘩」　籲重返公立醫院

政府將修訂《醫生註冊修訂條例草案》，放寬對非本地培訓醫生來港執業的要求，讓有專科資格的非香港永久性居民醫生來港註冊，其醫學資格必須獲醫專認可。

行政會議成員、自由黨立法會議員張宇人今早於商台節目表示，草案未能涵蓋非香港永久居民，憂慮最終來港執業的醫生並不多，市民或需再等10年，醫生的人數才開始增加。他又斥，部分私家醫生「保護主義」，呼籲他們重返公立醫院，減輕公共醫療系統壓力，「做少一兩日私家症，返公立醫院幫吓手啦！」

他於港台另一節目則指，本港醫生保障已經足夠，應「停止喧嘩」，讓基層及中產巿民有更好的醫療，不用等數月才能看醫生。



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立法會星期三將會恢復二讀辯論有關放寬海外醫生來港註冊的修訂條例草案。張宇人表示，他之前提出引入的醫生應同時包括非香港永久居民，但未被政府接納。

張：政府準備開水閘 但最後可能一滴水都無

他指，現時持香港永久居民身份、於海外執業的醫生並不多，擔憂《醫生修訂條例草案》，未能涵蓋非香港永久居民，最終來港執業的醫生並不多，基層市民或需再等10年，醫生的人數才開始增加，「政府而家準備開水閘，以為會有好多水流過嚟，但最後可能一滴都無。」

張又說，回歸前英聯邦醫生來港執業毋須考試，當時每年有逾200多名醫生來港執業，加上本地每年約300名醫科生畢業，認為當時公立醫院人手充足，讓服務質素提升、輪候時間相對較短，吸引市民到公立醫院求醫。

「做少一兩日私家症、返公立醫院幫吓手啦」

張斥責，部分私家醫生保護主議，收費昂貴之餘，甚至有能力不斷「開設分店」，賺到盆滿缽滿。但與此同時，公立醫院人手不足，醫管局早前更透露流失300多名醫生。他呼籲私家醫生重投公立醫院減輕醫療壓力，「做少一兩日私家症，返公立醫院幫吓手啦。」

彭鴻昌：病人最希望有病有得醫

關注病人權益的香港社區組織協會幹事彭鴻昌於同一節目表示，現時港人排期專科，需等到天長地久，即使患上肺癌轉介至私立醫院，等候3至4個月亦未能做手術。他認為，只要符合專業資格，病人並不介意醫生是否本地人，「病人最希望有病有得醫，廣東話正唔正係次要，唔可以等太長。」