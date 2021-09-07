海外醫生｜政府提三大修訂後　立法會不足四小時極速完成審議

立法會在審議放寬引入海外培訓醫生門檻期間，政府突提出三大修訂，當中准許持專科醫學資格的非本地居民也可申請成為「特別註冊」醫生，豁免報業處，有議員批評令條文「翻天覆地」地改變。不過，在政府提出修訂後，立法會僅召開了兩次會議，花了不足4小時，今天（7日）便已經完成條文的審議，料於10月13日恢復二讀辯論。

今天審議期間，醫學界議員陳沛然提出多項質疑，包括聘請「特別註冊」醫生的機構會否包括兩間大學在深圳的醫學院；這批醫生受大學聘用後或會「睇私家症」，未能協助解決公營醫療機構人手不足的問題等。



議員問會否加入中大深圳醫學院 食衞局：不會

《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》委員會今天（7日）舉行第五次會議，進入「逐項審議」的程序，食物及衞生局首席助理秘書長馮品聰表示，已將醫院管理局、衞生署、香港大學和中文大學放入條例的附表，作為聘請「特別註冊」醫生的指明機構，日後如需增加，將會用「先訂立後審議」的方式加入附表。

醫學界議員陳沛然提問政府希望日後將哪些機構加入到附表之中，食物及衞生局副秘書長（衞生）關如璧回應稱，「就算第二時加第三間醫學院」，亦可以附表去處理。陳沛然追問中大深圳醫學院日後是否亦可被加入附表，令條文適用範圍延至深圳，自由黨的邵家輝亦批評「先訂立後審議」的方式不合適，若未能找到合適時間開會，屆時修訂就會自動生效。

關如璧回應指，特別註冊的條文僅適用於香港執業，不會存在延伸到香港以外的地方之醫學院。

陳沛然亦多次指出政府官員僅重申自己立場，並非在回應提問，淪為各自表述。 （會議直播截圖）

及後陳沛然再提問，日後中大和港大於深圳開辦的醫學院，其國際排名會與中大醫學院、港大醫學院相同，或是會當作一個獨立機構受到審核時，馮品聰稱，需視乎日後成立的「特別註冊委員會」討論結果，但委員會除了根據國際排名外，亦會視乎授課語言和內容去決定認可醫學院名單。工聯會麥美娟等議員質疑陳沛然的提問是不必要，陳沛然反駁指，日後特別註冊委員會必定會指其是依據法例行事，現時有機會就法例作出審議，為何不能問清楚。

食物及衞生局首席助理秘書長馮品聰表示，已將醫院管理局、衞生署、香港大學和中文大學放入條例的附表，作為聘請「特別註冊」醫生的指明機構。（會議直播截圖）

會議上，立法會助理法律顧問簡允儀、陳沛然均要求政府解釋，為什麼認可醫學院名單會用「先訂立後審議」方式去審議，而立法會是否不能作出修訂或廢除，馮品聰回應指註冊主任和立法會都無權修改、廢除名單。自由黨的張宇人挪喻平日醫學界常說專業自主，為什麼現時又希望立法會有修改名單的權利，更稱「最好咩都畀我哋（議員）改，改到我哋話事。」

睇私家症需跟現時安排

另外，陳沛然又提問條文中的「提聘機構」是否包括大學附屬的私家醫院，質疑海外醫生來港後如受聘於大學，並可「睇私家症」，無助解決公營醫療系統問題，食物及衞生局副局長徐德義表示，大學現時有訂明睇私家症的時間比例，這個比例都適用於特別註冊，政府會監察這批醫生有無依從這個比例。

會議上主要是陳沛然提出疑問，其他議員較少發言，而陳沛然亦多次指出政府官員僅重申自己立場，並非在回應提問，淪為各自表述。

食物及衞生局副秘書長（衞生）關如璧回應稱，特別註冊的條文僅適用於香港執業，不會存在延伸到香港以外的地方之醫學院。（會議直播截圖）

邵家輝早前提出兩份修正案，由其黨友張宇人代為發言，張宇人稱政府提出的修訂仍是「金剛箍」，希望可以更為放寬，不過該方案僅獲何君堯表達支持。

新民黨的葉劉淑儀質疑只惠及少數人，而且若容許在認可醫學院教學的醫生也能來港執業，委員會需檢視的範圍太多，包括「睇佢有無醫療事故」。徐德義就稱，邵家輝的修正案受惠人數少，修改意義不大；實習時需動用香港資源，不宜為非港人提供實習；若從保證質素的角度，用醫專去做把關是較好，相信這批醫生可透過有限度註冊先來港工作，再轉做特別註冊。

委員會主席葛珮帆宣布今天已經完成條例草案的審議工作，法律顧問將會就政府的修正案作出簡單修訂，預計安排在10月13日恢復二讀辯論。政府於8月31日突然宣布作出三大修訂，其後立法會在9月3日和今天各召開兩小時會議，今天的會議在兩小時內完結，換言之審議最新修訂的時間不足四小時。