海外醫生｜非本地專科醫生可私人執業　醫專主席憂不熟非專科病症

政府決意透過「特別註冊」引入海外醫生，早前再放寬來港門檻提出三項修訂，包括容許有限度註冊的專科醫生，都可取得正式註冊到私人市場執業。香港醫學專科學院主席梁嘉傑今日（27日）表示，擔心該批專科醫生或只熟悉其專科範疇，日後在私家執業面對其專科以外的病人或延誤診治，形容當局新修訂「基本上將呢個定心丸攞開咗」，「醫療講信任......市民無咗個信心，最後個制度本身幾好，都可能行唔通」，希望政府有氣量暫緩有限度註冊醫生可申請「特別註冊」，重新諮詢社會。



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完成「五加五」可於私人市場執業

政府早前再有三方面放寬，其中持認可專科資格的有限度註冊醫生，不管是否港人及是否在認可醫學院畢業，只要在醫院管理局、衞生署、香港大學醫學院、中文大學醫學院工作五年（修例前的年期亦計算），均可申請「特別註冊」，其後再於公營醫療機構工作五年便可正式註冊，即在私人市場執業。

醫專主席梁嘉傑表示，新方案跟早前建議出入極大，形容是「攞開港人定心丸」。他提出三大質疑：

1.有限度註冊醫生毋須在認可醫學院畢業

有關醫生在其專科「可能經驗好好、表現好好、水準好高」，其醫科學位才能反映其專科以外較全面的醫術，「係有唔少嘅渠道，或者睇唔出嚟嘅暗道，係會令到一啲醫生佢哋本身醫科學位水平唔係咁高，但係可以有機會好少甚至無專業審查情況下，去攞到特別註冊同埋最後係正式註冊，而最後喺香港獨立行醫。」

是否代表會有大量醫療事故出現？他稱醫療事故由多重原因造成，個人失誤是最後一環，難言有關建議與醫療事故的因果關係，不過「一個專科醫生見一個專科以外嘅病，可能因為基礎培訓（其醫科學位）差少少可能覺得無乜嘢啦，之後病人可能唔舒服多一陣，佢又再遲啲先至睇其他醫生或者睇呢個醫生，先至診斷到嘅咪有個延遲喺度」，「醫療講信任......市民無咗個信心，最後個制度本身幾好都可能行唔通。」

2.有限度註冊醫生服務年期可追溯惹走漏

2011年起，醫管局聘請有限度註冊醫生時都會交由醫專審視該醫生的專科資格，若醫生的服務年期可以追溯，或超出醫專的參與年份。梁嘉傑表示追溯並非問題，毋須以2011年為分水嶺，「有啲出身好好」，希望以每宗個案審視是否可以追溯。

3.衞生署及兩間大學醫學院聘任毋須經醫專把關僅靠僱主審批

政府早前提到醫專會把關海外醫生質素，不過梁嘉傑反駁，醫管局聘請有限度註冊醫生時，醫專尚可把關，但衞生署及兩間大學醫學院就毋須尋求醫專意見，而2020年在公營機構工作的102位有限度註冊醫生，只有三分之一由醫管局聘請，即三分之二都在「雷達之外」，強調「政府咁依賴醫專（把關），睇唔到點解衞生署同大學需要例外。」

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稱不會退出「特別註冊委員會」

至於一旦政府不接受醫專看法，會否退出「特別註冊委員會」表態以及是否無「牙力」，梁嘉傑稱不會退出委員會，「如果我哋係想做好把關工作，就係因為政府唔聽我建議去退出呢個把關嘅機構，其實我係咪自打咀巴先？我唔係想嚟反對一個政策，我係想將呢個政策背後嘅精神做得好啲，因為唔聽我嘅建議就退出呢個係好負面嘅態度......至於『牙力』我目的唔係想露牙，或者要脅任何嘢」，「係想將一啲可能擺歪咗少少嘅門檻擺返正佢、跌低咗嘅門檻扶返起佢」，強調並非要搞對抗、抗爭，期望政府有氣量暫緩處理，重新諮詢社會。

他稱政府總會接納部份建議、拒絕部份建議，但自己是個樂觀的人，不過若政府沒有採納意見，醫專「繼續同佢合作唔等如我哋樂意接受」。

除了有限度註冊醫生可申請「特別註冊」，另外兩項放寬醫專都表示沒有憂慮，兩項修訂分別為：

．只要在認可醫學院畢業及持有認可專科資格，非香港永久性居民也可申請特別註冊。

．容許在認可海外醫學院畢業的香港永久性居民，即使未完成實習都可以在港參加執業資格試。