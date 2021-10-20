廉署舉辦公共機構誠信領導會議　社關處處長：一宗貪污足毀信譽

廉政公署今日（20日）舉辦公共機構誠信領導會議，呼籲各機構積極落實誠信管理，支持推廣廉潔文化，有約80間公共機構超過200位的管理層或董事局成員出席。廉署社區關係處（社關處）處長何渭枝在致辭時指出，一宗貪污舞弊足以令公共機構信譽毀於一旦，誠信管治正正是成功關鍵。



廉政公署今日（20日）舉辦公共機構誠信領導會議，呼籲各機構積極落實誠信管理，支持推廣廉潔文化。（廉署提供圖片）

社關處處長何渭枝表示，公共機構的運作對公眾利益有重大影響，市民對公職人員的誠信操守抱有極高期望，「一宗貪污舞弊個案足以令公共機構多年建立的公眾信譽毀於一旦，所以誠信管治正正是現代公共機構成功的關鍵。」

社關處於2020/21年度展開為期兩年的「誠．公．SUCCESS」公共機構誠信推廣計劃，藉此加強公共機構人員的防貪教育、鼓勵公共機構落實誠信管理，深化誠信文化。計劃中推出全新防貪教育培訓資源，包括一站式專題網站、培訓短片、網上課程、誠信推廣資料套等，透過多元化的資源讓公共機構人員更簡易掌握防貪法例要求和誠信管理要訣。

廉署社區關係市民諮詢委員會委員、中華電力有限公司企業發展總裁莊偉茵在會議擔任嘉賓講者，分享誠信管理對公共機構持續發展的重要和相關經驗。廉署執行處處長唐永德、社關處助理處長黃潔梅及防止貪污處助理處長王國雄，分別就有關公共機構貪污舞弊的最新情況、推廣誠信文化，以及完善貪污風險管理系統等課題作深入探討。