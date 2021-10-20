天水圍污水渠損壞致路面下陷兩車被卡　環保署無人機上空巡視

天水圍天影路一段路面周一（18日）突然下陷，令兩車被卡在狹縫動彈不得，事隔兩日，渠務署今（20日）表示，該路離地約9米深的污水渠損壞，引致事件，當局正緊急搶修，有關路段需暫時封閉外，並要採取污水改道措施。

有天水圍居民表示，該區多條屋邨近日傳來如同「屎渠」的惡臭，「窗都唔敢開」。



天水圍天影路周一發生路陷，駛經的貨車和吊臂車跌落「陷阱」，動彈不得。（facebook圖片）

居民：屎渠惡臭籠罩多條邨

有網民周一（18日）在Facebook的「交通突發事故」群組表示，在天水圍天影路發生路陷，令駛經的貨車和吊臂車跌落「陷阱」，動彈不得，從相片可見，該段道路被圍封，不能轉入天盛苑。

大批天影路旁屋苑居民在網上留言表示，該區周一晚起傳出惡臭，籠罩多條屋邨，連相距事發地點逾半小時路程的天恒邨和俊宏軒都無一悻免，有人更稱連窗也不敢打開，但一直未能找出臭味源頭，令該區居民深感困擾。

事隔兩日後，渠務署今晚發稿指，位於天水圍天影路近屏廈路一條離地面約9米深、直徑約2.1米的污水渠損壞，導致該位置路面下陷，當局現正緊急搶修，有關路段需要封閉。

該署又指，為避免因損壞渠管阻塞致污水於上游位置溢出路面，已實施緊急污水改道措施，包括將污水臨時分流至元朗污水處理廠以及天水圍主明渠，強調正致力完成搶修工作，完工後會終止臨時污水改道措施。而環保署會就天水圍主明渠的情況，派員抽取水樣本化驗，並以無人機在上空巡視，密切留意附近水域的水質狀況。