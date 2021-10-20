新冠疫苗｜單日3500人接種首針稍微回落　一人醫院打針後有副作用

疫苗接種計劃自2月下旬展開，今日（20日）踏入第237日。政府表示，今日有8,100人接種疫苗，當中約3,500人打第一針，較昨日（19日）4,100人稍為回落，目前累計4,573,482人已打至少一針，佔合資格人數的67.9%。



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今日全日共有約8,100人接種疫苗，當中3,500人打第一針，其中1,600人打科興，1,900人接種復必泰。至今累計已有4,573,482人已打第一針，接種率（12歲及以上居民）與昨日相若，維持67.9%。

至今共有4,357,921人已打齊兩針，佔合資格人口64.7%；已接種劑次則達8,931,403劑。

昨日有一宗由醫院新冠疫苗接種站送院的個案，該人士因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，在不遵從醫生勸告的情況下已經自行出院。

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