乙型鏈球菌｜業界授如何「用眼揀魚」　魚鱗掉落、咀部受傷不健康

本港兩個月期間錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，衞生防護中心調查發現部分病人曾接觸鯇魚等淡水魚。香港海鮮業聯合總會主席李彩華今早（21日）於港台節目呼籲市民，「唔好用手摸魚，要用眼揀魚」。他亦相信，短時間內生意受損，因部分家庭主婦或選擇到超市買魚。下文詳述李彩華教導市民以眼揀魚的技巧。



+ 2

李彩華指，街市上售賣的淡水魚，除了烏頭外，百份百為活魚。他指，貴花魚等淡水魚死後會發出腥臭味，「所以通常劏兩條就賣兩條。」至於鹹水魚方面，主要分為「游水魚」及「冰鮮魚」。他指，若市民觀察到魚鱗掉落、咀部或身體受傷，則代表該魚不健康，通常魚販會以便宜的價格出售。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華（圖右）相信，短時間內生意受損，因部分家庭主婦或選擇到超市買魚。（資料圖片）

而「冰鮮魚」如紅衫魚等，一般被鋪在冰面上。李彩華指，先觀察魚身是否保持光澤，「就算黑色都好，有光澤就新鮮，通常都靚！唔使拎上手聞。」他亦指，若魚身硬亦代表新鮮，而魚尾柔軟、魚眼沒光澤、眼珠凹陷，並散發腥臭味，則代表不新鮮。他亦提醒市民，「用膠袋粒住手揀魚，千其唔好用共用毛巾。」

問到會否擔心生意受影響，李表示相信最近數天，短時間內生意受損。由於部分家庭主婦或擔心衛生問題， 選擇到超市買魚，「多少都有影響。」