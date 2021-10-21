乙型鏈球菌｜專家籲避吃生魚片　指年輕人亦易感染︰該菌冇咁揀擇

本港兩個月期間錄得79宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，衞生防護中心調查發現部分病人曾接觸鯇魚等淡水魚。醫管局昨日（20日）指，至今已向衞生防護中心通報了79宗感染個案，其中34名病人已經出院，七名病人死亡，佔約一成。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（21日）於港台節目表示，是次爆發的乙型鏈球菌型號致病性較高，指該型號「冇咁揀擇」，年輕人亦會受感染。他建議，市民處理淡水魚時須佩帶手套，若手部被刮傷，須妥善處理傷口，否則將帶來嚴重的後果。秋天將至，市民或會打邊爐、吃生滾粥，他亦建議市民避免生食淡水魚。



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林緯遜表示，是次爆發的乙型鏈球菌型號ST283，其致病性較高，更傳播至年輕人。他解釋，孕婦、新生嬰兒、體弱多病的人士等，較易感染侵入性乙型鏈球菌，併發症及死亡的機率較高，惟該型號「冇咁揀擇」，年輕人亦會受感染。他指，該型號的嚴重病徵包括敗血病、關節炎、腦膜炎，而心臟、肺部、皮膚亦有可能受影響。

而根據數據顯示，若揀選淡水魚的過程中，病毒經手部的傷口入侵身體，或進食未經煮熟的淡水魚，均有可能感染乙型鏈球菌。他強調，若市民皮膚有傷口，並有發炎及發燒的病徵，必須向醫生講解接觸史。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜。（資料圖片／黃舒慧攝）

林亦強調，「今次唔屬於人傳人爆發。」但他指，一般乙型鏈球菌能存活在人體的生殖器官及腸臟，亦能經接觸傳給他人。然而會否致病，則視乎免疫系統及年紀。他建議，市民處理淡水魚時須佩帶手套，若手部被刮傷，須妥善處理傷口，否則將帶來嚴重的後果。他亦提醒，街市亦存有不同的病原體，如非必要，不要接觸可能存在病原體的東西，「揀魚係咪一定要用手摸下先得呢？」

秋天將至，市民或會打邊爐、吃生滾粥。林表示，新加坡亦因乙型鏈球菌而禁止市民吃淡水魚生，確實令侵入性乙型鏈球菌個案大幅減少，因此建議市民避免生食淡水魚生，「要熟透先得。」