乙型鏈球菌｜9月密集出現群組感染個案　高峰期一日3宗確診

本港爆發侵入性乙型鏈球菌，單是9月至本月10日累積79宗個案，比平時每月平均9至26宗大升，衞生防護中心經調查後發現9月8日至本月7日出現32人的群組爆發，最高峰時幾乎每日都有確診個案，其中3天更錄得日增3宗病例，情況罕見，群組患者中2人死亡，死亡率近一成，只有10人出院，即有20名患者需較長時間留院治療。



衞生防護中心昨日經傳媒查詢後，公佈新一期《傳染病直擊》，分析近日侵入性乙型鏈球菌爆發情況，9月至10月10日發現的79宗個案中，32宗屬於同源頭、基因型「III ST283」乙型鏈球菌，餘下27宗不屬群組個案，20宗基因分析仍未有結果。

衞生防護中心人員到街市抽取淡水魚樣本化驗。(衛生防護中心圖片)

分析32人群組的病發日期，最早1宗個案於9月8日確診，其後一直至9月27日幾乎每天都發現新增個案，當中9月14、19及24日3天更是日增3宗個案，到10月2日至7日再發現6宗。患者年齡31至87歲，並無兒童及青少年感染，常見症狀包括敗血症(即細菌入血)、化膿性關節炎、腦膜炎及蜂窩組織炎。

調查發現群組中有一半患者(16人)記得曾處理鮮魚，當中2人是來自不同食肆的廚師、1人是兼職魚販，但3人工作上並無關連，所有患者均指病發前沒有進食生或未煮熟淡水魚，因為大部分患者指經常光顧魚檔及街市，加上中心到部分患者曾光顧的街市抽取樣本亦發現相同基因細菌，故相信較大機會感染是透過接觸或處理淡水魚，尤其手部有傷口的人，但亦未能完全排除由進食感染，調查仍進行中。

+ 2

中心指出，新加坡亦曾發生涉及146人的大型群組爆發，而魚塘養殖淡水魚更是常見帶有乙型鏈球菌，有研究發現東南亞地區帶菌比率可達12.5%至100%。中心呼籲市民要預防感染需做好以下保護措施：

-經常保持個人、食物及環境衞生

-保持手部清潔和適當處理傷口

-處理或接觸未烹煮的淡水魚或海產時戴手套，並避免傷口接觸未烹煮的淡水魚或海產

-避免進食未經烹煮的淡水魚或海產

-到訪濕貨街市時避免皮膚接觸污水