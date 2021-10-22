安心出行｜下月政府場地須使用　社工憂影響無家者使用服務設施

政府下月（11月）規定，進入政府設施必須使用「安心出行」，包括圖書館、體育館等，部份人士可獲豁免。有社工關注只有一至兩成無家者持智能電話，他們亦經常遺失或被偷去手機，擔心他們出入社會福利署、避暑或避寒中心時會受影響。有市民就分享，親人使用華為手機，「安心出行」未有在內地上架，「無理由市民要用多成千蚊買多部手機，裝你一個程式，因為嗰部用得好好地。」



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社區組織協會幹事薛錦屏在香港電台節目《千禧年代》表示，只有一至兩成無家者有智能手機，但都容易遺失或被偷去，他們年紀亦偏高達50多至60歲，不太懂得運用智能電話。她提到，無家者經常出入政府場所，包括到社署申請福利、法院及婚姻登記處處理結婚離婚問題、夏天時在圖書館、在體育館洗澡及在水機裝水，憂慮當局規定出入者必須使用「安心出行」，會影響他們使用設施意欲。

薛錦屏憂慮，無家者無法使用「安心出行」，影響出入政府場所。（資料圖片／李穎霖攝）

政府表示政策局或部門可因應實際情況，豁免個別人士使用「安心出行」，並會登記和核實他們提供的資料。薛錦屏認為實際情況有困難，「避暑避寒中心固定啲，保安認得『無家者』固然好，但有啲新落街嘅朋友難啲去核實，佢哋都會擔心可能唔方便比人留難，部份人可能唔願意去，佢哋唔想衝破心理關口比人知『我訓街嘅、我無電話嘅』。」

有聽眾提到家人使用華為手機，「安心出行」未在內地上架，「無理由市民要用多成千蚊買多部手機，裝你一個程式，因為嗰部用得好好地」，要求政府應該豁免有關人士使用「安心出行」。當局認為「填紙仔」會出現個人資料缺漏或失實情況，該聽眾反駁早前出入圖書館時填寫資料，工作人員都會即場致電核實，不解政府說法。另有聲稱是公職人員的聽眾就指，現時仍然有人惡搞，以公眾人物名字「填紙仔」，擔心爆發疫情就無法追蹤。

政府豁免12歲以下和65歲或以上的人士，以及使用「安心出行」有困難的殘疾人士，惟他們必須填寫表格登記其姓名、身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話和到訪日期和時間。