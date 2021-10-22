何栢良：海洋光譜號船員檢測結果不配合船期　郵輪公司需檢討

郵輪「海洋光譜號」一名40歲船員昨天驗出陽性，疑為復陽個案，事件令該郵輪的「公海遊」活動被迫取消，已登船的乘客需下船，而大批未登船的旅客亦滯留於啟德郵輪碼頭數小時，共影響1200人。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今天（22日）表示，一般復陽個案的傳播風險不高，不過今次事件反映郵輪公司於安排上未及完善，船員的檢測結果出爐時間未能配合船期，在安排乘客上船後才得出部份船員的結果，以致乘客需「上咗船又落返」，認為郵輪公司需要檢討。



皇家加勒比郵輪海洋光譜號有船員初步確診，大批旅客無法登船，呆坐啟德郵輪碼頭。（讀者提供圖片）

何栢良今天在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，若這名船員入院後再檢測屬於陰性，相信屬復陽個案的機會較高，而在香港及世界各地，暫時都不見復陽人士存在傳播風險，不會傳染到同住家人、密切接觸者。

海洋光譜號昨天的航程原定有1200人參加，當中約1000人曾經登船，其後因應事件而被要求下船。何栢良認為，船員需每7天檢測一次，郵輪公司或未有安排所有船員於同一天檢測，因此部份船員的檢測結果未能配合到船期，以致有今次的事件發生。

他指出，郵輪公司「皇家加勒比」於安排上未及完善，在安排乘客上船後才得出部份船員的結果，以致乘客需「上咗船又落返」，認為郵輪公司需要檢討，在得出所有船員的結果後才安排乘客上船。他補充，船員亦應獲安排接種新冠疫苗加強劑，建議政府為這類人士打針。

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另一方面，政府昨天公布，由11月1日起，除獲豁免人士外，例如12歲以下人士，所有市民必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入政府大樓和辦公處所。何栢良表示，現時進入C類及D類食肆的人士當中，16歲以下人士可以豁免使用安心出行，但針對政府大樓的安排卻是豁免12歲以下人士，針對兩個場地的豁免安排並不相同，是「令人難以理解」，質疑或因政出多門，故有不同安排。

他稱，部份長者無智能電話，或智能電話未有上網服務，或不懂得使用安心出行，憂慮日後郵局等地點會有長者大排長龍，等待填寫個人資料表格，以及由職員即時致電核實電話號碼。

衞生署衞生防護中心昨晚公布一宗懷疑復陽個案，涉及一名40歲男子，為郵輪「海洋光譜號」的船員。他曾於今年4月及5月接種兩劑科興疫苗。根據船公司提供的資料，病人曾於今年7月於馬來西亞檢測陽性。他8月抵達香港，抵港後曾進行超過10次檢測，結果均呈陰性。他於10月19日於郵輪上採集的檢測樣本結果呈陽性，病毒量非常低。病人沒有病徵。檢視個案的流行病學資料和化驗結果後，中心認為該個案與外地確診懷疑復陽個案吻合。病人在船上並沒有與乘客直接接觸，他本月亦曾在同一艘郵輪的兩次「公海遊」中工作。