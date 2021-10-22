新冠肺炎｜今增2宗輸入　菲傭竹篙灣檢疫中心確診　染變種病毒

衞生防護中心今日(22日)公佈2宗輸入個案，兩人均已完成接種疫苗，並帶有L452R變種病毒，其中一人是菲律賓抵港外傭，沒有病徵，在竹篙灣檢疫中心隔離期間確診。另外，今日初步確診少於10宗。



衞生防護中心公布，截至今日零時，正調查兩宗新增新冠肺炎輸入個案，至今本港個案累計12314宗。過去14日本港累計有60宗個案，包括一宗源頭不明本地個案，其餘均為輸入個案。

本港今日新增兩宗輸入個案。（資料圖片/羅國輝攝）

新增兩宗個案患者均帶有L452R變種病毒，兩名女患者年齡31及43歲。一人由A組指明地區抵港，另外一人由B組指明地區抵港。其中(編號：12318)個案患者是早前確診輸入個案(編號：12288)5歲女童的密切接觸者，於公立醫院陪伴女童期間確診。另一患者(編號：12319)則是在竹篙灣檢疫中心隔離期間確診。

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31歲患者(編號：12318)於10月13日乘搭航班QR818從馬爾代夫經多哈抵港，同行5歲女童(編號：12288)在機場檢測確診，她於10月19日出現病徵再確診，她曾於馬爾代夫接種阿斯利康疫苗。另一名43歲外傭(編號：12319)於10月18日乘搭航班5J272由菲律賓抵港，之後在竹篙灣檢疫中心確診，已接種科興疫苗。