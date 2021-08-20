政府刊憲　向言語治療師總工會發DQ信　前線醫生聯盟等兩工會解散

政府今（20日）刊憲，職工會登記局依據《職工會條例》第11條，向香港言語治療師總工會發出「擬取消職工會登記通知書」，擬於10月13日取消該職工會之登記。



登記局於6月已向工會發信 擬於10月13日取消登記

職工會登記局局陳嘉碧於本月13日向言語治療師總工會發出「擬取消職工會登記通知書」，總工會「正被用作與其宗旨或規則抵觸的用途，及曾在其登記後被用作該等用途」，違反《職工會條例》第10（1）（iii）條的規定，又指有關詳情已載錄於登記局在6月23日發給工會的信件，登記局擬於10月13日取消職工會登記。



香港言語治療師總工會5名成員，包括正、副主席、秘書和司庫等上月被捕，其中主席黎雯齡及外務副主席楊逸意，上月各被控一項「串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物」罪，保釋申請遭法庭拒絕，還押至今。

根據《職工會條例》第12條，被書面通知擬取消其登記的工會會員，倘認為工會並非正被用作非法用途或與其宗旨或規則抵觸的用途，認為局長無權取消其登記，可在有關通知送達後28天內，向高等法院原訟法庭提出上訴。

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▼警方國安處7月22日拘捕言語治療師總工會骨幹成員▼



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政府同時刊憲，前線醫生聯盟及金融科技專業服務人員工會於本月16日解散。上月28日，前線醫生聯盟舉行特別大會，投票決定去向，最終一致決定解散。《01》早前報道指，前線醫生聯盟為醫院管理局其中一個醫生工會，由於未有新一代接任，早前已預計好大可能要解散。前主席羅智峯當時接受《香港01》訪問指感到可惜，憶述當年工會可以發起過千名醫生靜坐，爭取「同工同酬」，今日社會有「棒打出頭鳥」的氛圍，政府亦不再廣開言路，令新生代認為工會已經無存在需要。