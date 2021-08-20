政府刊憲　向言語治療師總工會發DQ信　前線醫生聯盟等兩工會解散

政府今（20日）刊憲，職工會登記局依據《職工會條例》第11條，向香港言語治療師總工會發出「擬取消職工會登記通知書」，擬於10月13日取消該職工會之登記。
登記局於6月已向工會發信 擬於10月13日取消登記
職工會登記局局陳嘉碧於本月13日向言語治療師總工會發出「擬取消職工會登記通知書」，總工會「正被用作與其宗旨或規則抵觸的用途，及曾在其登記後被用作該等用途」，違反《職工會條例》第10（1）（iii）條的規定，又指有關詳情已載錄於登記局在6月23日發給工會的信件，登記局擬於10月13日取消職工會登記。
香港言語治療師總工會5名成員，包括正、副主席、秘書和司庫等上月被捕，其中主席黎雯齡及外務副主席楊逸意，上月各被控一項「串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物」罪，保釋申請遭法庭拒絕，還押至今。
根據《職工會條例》第12條，被書面通知擬取消其登記的工會會員，倘認為工會並非正被用作非法用途或與其宗旨或規則抵觸的用途，認為局長無權取消其登記，可在有關通知送達後28天內，向高等法院原訟法庭提出上訴。
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▼警方國安處7月22日拘捕言語治療師總工會骨幹成員▼
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政府同時刊憲，前線醫生聯盟及金融科技專業服務人員工會於本月16日解散。上月28日，前線醫生聯盟舉行特別大會，投票決定去向，最終一致決定解散。《01》早前報道指，前線醫生聯盟為醫院管理局其中一個醫生工會，由於未有新一代接任，早前已預計好大可能要解散。前主席羅智峯當時接受《香港01》訪問指感到可惜，憶述當年工會可以發起過千名醫生靜坐，爭取「同工同酬」，今日社會有「棒打出頭鳥」的氛圍，政府亦不再廣開言路，令新生代認為工會已經無存在需要。
言語治療師涉發佈煽動刊物 兩被告被拒保釋 控方稱或更多人被捕言語治療師總工會正、副主席被落案起訴 其餘被捕3人獲保釋李桂華：言語治療師用專業身份向兒童灌輸反政府主張令人髮指言語治療師總工會《羊村》系列三本繪本曾惹爭議 被指灌輸仇恨國安處拘「香港言語治療師總工會」5骨幹 涉串謀發布煽動刊物