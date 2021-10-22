前空少在兩單位藏多枝槍械　自稱軍火迷購買後從未使用　判囚4年

一名前空中少爺涉嫌在青衣一單位內藏兩枝機槍、一支步槍和一支手槍，並有逾百個子彈殼等，警方接報到場單位搜出該批軍火後，又在旺角一工廠大廈單位發現一支電槍和槍械組件。前空少警誡下自稱是軍事迷，所以購入槍枝，又解釋部份物品在Amazon和eBay購入，再寄到香港。前空少早前承認兩項無牌管有槍械及彈藥罪，高等法院法官今（22日）判刑時指，若槍械落入不法之徒手中，後果不堪設想，判囚4年。



被告林靖峰(33歲，報稱無業)承認於 2019年1月4日在青衣聖保祿村的單位藏有多枝槍械，以及在旺角的貨倉藏有電槍。

官指若槍被使用會帶來災難性後果

法官判刑時指，若被告未有恰當收藏部份槍械，而這些槍械落入不法之徒手中，再配上子彈使用，後果不堪設想。法官又指，若這些機槍和長槍被使用，更會有災難性後果，就被告承認兩項罪名判被告入獄4年。

街上被截停招認藏軍火

案情指，警方於2019年1月4日在街上截停被告。被告被捕後，在警誡下承認在青衣聖保祿村的單位藏有多枝槍械，以及在旺角的貨倉藏有電槍。警員其後在聖保祿村單位，檢獲兩支機槍、一支自動裝填步槍和一支自動裝填手槍、多件槍械組件和101個子彈殼，全部槍械都運作正常。警方又在旺角塘尾道一工廠大廈某單位內，發現一支電槍和槍械組件。

網上看片學組裝

被告在錄影會面稱，在聖保祿村檢獲的4支槍分別為MK 12、N4A1、AR 15和Glock。因他是軍事迷，所以購入這些槍械，但從未使用。他又指，賣家會將槍械拆散運至香港，被告收取後，透過YouTube影片學習如何組裝。他又指，電槍和部份物品在Amazon和eBay購入。

案件編號：HCCC296/2020