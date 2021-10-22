孕婦分娩後亡｜專家指病人情況無必要催生　認為悲劇原可完全避免

懷孕38周孕婦5年前在伊利沙伯醫院分娩時大量出血死亡。死因庭今（22日）續就其死因作研訊。雖然顧問醫生力陳孕婦當時出現血管內凝血、心臟驟停、子宮收縮乏力、產後大出血等多方面情況，至她被送至深切治療部，已到了不可逆轉的狀況，死亡無可避免。惟婦科專家證人卻有不同看法，認為根據孕婦當日的情況，並無必要催生，而院方在施用催生劑時亦沒有參考世衞建議，令病人的子宮疑受過分刺激，及至搶救的時候，亦未能提供適當的支援治療，專家直言這悲劇原可完全避免發生。



死者梁金笑(終年33歲)。梁於2016年4月確診懷孕，預產期為同年12月10日，期間多次有進行產前檢查均沒有異常。梁同年11月28日在伊利沙伯醫院誕下女兒後，出現大量出血情況，情況變得危急，進行了緊急手術後被送至深切治療部，同月30日離世。

時任深切治療部副顧問醫生翁世光供稱，病人梁金笑完成手術後的情況，已達致不可逆轉的階段。(劉安琪攝)

梁手術後已達不可逆轉的階段

時任深切治療部副顧問醫生翁世光供稱，當日梁完成手術後，婦產科醫生向翁表示梁有彌散性血管內凝血、心臟驟停、子宮收縮乏力、產後大出血等情況，但沒有提及羊水入血。惟翁稱無論他是否知道梁有羊水栓塞情況，都不會影響其治療方法。翁又提到梁被轉介至深切治療部（ICU）時，坦言：「我都冇咩方向可以救翻梁女士。」指梁當時的情況已達「不可逆轉」階段，100%會在ICU死亡。

婦科專家認為梁的情況無必要催生

婦科專家證人勞子僖醫生出庭作供，引述梁的分娩紀錄指，臍帶繞頸應為造成胎兒心臟短暫減緩的原因，可透過照超聲沒發現。另臍帶只繞頸了一圈屬正常情況，對嬰兒大多不會有不良影響，故無必要催生。

婦科專家勞子僖稱根據醫療記錄，病人梁金笑當日情況，其實無需要使用催生劑。(劉安琪攝)

向孕婦使用催生劑須密切留意情況

勞稱對孕婦使用催生劑時要小心，期間醫護要密切關注。據世界衛生組織的報告建議，當孕婦每10分鐘出現3次宮縮時應維持使用催生素，但當宮縮增至4次時則應停用。惟梁當日宮縮達每10分鐘4次時，院方仍為其注射催生劑。

勞續指，醫護當日於12時35分開始為梁催生，之後過了6個小時，其子宮頸仍未張開，子宮未準備好分娩，時間尚未成熟，故不應過度刺激子宮收縮。

院方疑沒參考權威建議

勞認為過度刺激子宮收縮完全可以避免，指這是基於錯誤的思維，並沒有參考權威機構發表的指引而導致，強調：「悲劇完全可以避免發生」，惟事後補救行動並不足夠。

搶救時未同時進行心肺支援

勞認為，在此次事件中，院方除了為梁提供靜脈補充，亦應同時進行心肺支援，包括處方藥物以維持血壓穩定、心肌功能等，以防止血液未能到達重要器官而導致多重器官衰竭。

案件編號：CCDI-710/2016(SH)