婦人分娩後亡研訊　夫指院方提停急救 因醫生稱無得救終同意

一名懷孕38周孕婦於5年在伊利沙伯醫院分娩，惟其後因大量出血死亡。死因庭今（20日）展開為期6日的研訊，死者丈夫首先出庭作供，死者誕下女嬰後出現大量出血情況，需轉至深切治療部急救，院方曾一度提出放棄急救但遭丈夫拒絕。惟醫生表示妻子的情況「無得救」，鍾終同意停止。



死因庭今就死者梁金笑(終年33歲)的案件召開研訊，由死因裁判官周慧珠處理，將傳召14名證人，並設有陪審員。死因研訊主任為律政司檢控官黎健禧，死者家屬由大律師王志光代表，醫管官則由大律師吳美華代表。

死者梁金笑的丈夫鍾德寧(圖中)今作供，指因醫生表示梁的情況「無得救」，鍾終同意停止急救。(劉安琪攝)

分娩後 醫生指梁無法止血

梁金笑的丈夫鍾德寧供稱，梁於1983年9月16日於廣東新會出生，持雙程證來港，生前為家庭主婦，沒有不良嗜好，身體健康。梁於2016年4月確實懷有身孕，預產期為同年12月10日，期間多次有進行產前檢查均沒有發現異常。梁最後於同年11月28日誕下女兒，並於11月30日離世。

鍾續指，於11月28日上午約7時收到家人通知指，梁有「見血」情況，被送往伊利沙伯醫院。鍾遂於下午2時許趕至醫院，當時梁已打了催產劑。其後，梁出現嘔吐情況，其子宮到晚上7時30分仍未開。在約1小時後，有醫護表示：「你要配合我地，如果唔係會流好多血」，鍾亦見到垃圾桶上有大量染血的紙巾，惟話護士指情況屬正常。

及至晚上9時，梁三度試生，鍾在約30分鐘後見到「阿女個頭出左黎」。此時，醫護人員突然變得緊長，稱「個BB好辛苦」，隨即將鍾推出病房。至約10時40分，醫生指梁情況危急，出現血壓低、心跳急促、無法止血的情況，需要進行急救。約30分鐘後，醫生續指情況依然很危險，可能需要做手術。鍾於11時30分在醫院3樓走廊最後一次見到太太，梁隨即被推入手術室。

初步醫療報告指 梁出現彌散性血管內凝血和心跳停止

其後，負責手術的女醫生先後3次向鍾交代情況，醫生及至翌日早上6時13分詢問是否需要停止急救，遭鍾拒絕，梁隨即轉送至深切治療部急救。直至11月30日深夜時分，醫生表示梁的情況「無得救」，鍾終同意停止急救，梁於4時25分離世。

鍾補充指，他在第2次與負責手術的女醫生見面時，對方才表示因梁大量出血而進行了子宮切除手術，惟醫生最後仍表示梁「止唔到血」。鍾另表示在梁被送往深切治療部後，院方給其一份初步醫療報告指，梁出現彌散性血管內凝血、急性呼吸衰竭、心跳停止等症狀，死亡率為百分之百。

案件編號：CCDI-710/2016