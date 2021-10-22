監警會人員遺留有投訴人資料文件於的士　獲司機全數交回

獨立監察警方處理投訴委員會日前公布，人員周一（18日）將一份限閱文件夾遺留在的士內，有20名投訴人、被投訴警員及證人的個人資料。監警會今晚（22日）公布，有關文件夾已由事件中的的士司機交回。監警會收回文件夾後，已檢查確認全數文件並無任何遺失。



有6名投訴人身份證號碼、地址資料

監警會日前表示，遺留在的士內的限閱文件夾載有6宗投訴個案的調查報告，涉及共20人的個人資料，包括6名投訴人的姓名、年齡、職業，惟他們的身份證號碼、地址和電話號碼均有經過遮蓋處理，只顯示少部分資料；13名被投訴警務人員的姓名、警員編號、年齡、職級、服務警隊的年資，以及一名證人的姓名和職業。

監警會稱，有關文件夾已由事件中的的士司機交回，該會感謝及表揚該名熱心的士司機交回有關文件夾，並已就最新情況通知警方及個人資料私隱專員公署。該會又就事件對被影響的人士造成之不便致歉。