強制檢測｜港航機組人員抵澳洲即確診　居所映灣園悅濤軒9座強檢

食物及衞生局今晚（23日）公布強制檢測公告，因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，上月30日至本月22日期間曾身處東涌映灣園3期悅濤軒9座超過兩小時的人士，須於下周日（24日）或之前接受檢測。衞生防護中心表示，該宗個案涉及一名45歲男病人，他為香港航空機組人員，於昨日（21日）由香港前往澳洲，在澳洲抽取的樣本結果呈陽性，不過沒有出現病徵。

另外，由於油塘基督教香港崇真會安怡幼兒學校等三間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



離港前5日檢測陰性 抵澳洲抽取樣本呈陽性

強制檢測公告中指，因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，東涌映灣園3期悅濤軒9座被納強制檢測。衞生防護中心則表示，外地確診個案涉及一名45歲男病人，居於映灣園3期悅濤軒9座。病人於10月16日在香港進行檢測，結果呈陰性。他於昨日經香港航空航班HX2017由香港前往澳洲，並於同日在澳洲抽取的樣本結果呈陽性。

當局指為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。受檢人士若在本月20日至22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3間學校爆上呼吸道感染 師生等需檢測

三間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。涉及的學校包括東涌匡智紹邦晨輝學校、油塘高怡邨高盛樓地下基督教香港崇真會安怡幼兒學校，以及鑽石山真鐸學校就讀一年級的學生及曾面授該等級別學生的老師。

當局強調，因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。