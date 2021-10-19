強制檢測｜東華三院群芳幼兒園上榜　師生最遲周四檢測

食物及衞生局今晚（19日）刊憲，將東華三院群芳幼兒園、十八鄉鄉事委員會公益社小學二年級，納入強制檢測。任何人於指明期間，曾逗留超過兩小時，須在10月21日(周四)或之前接受檢測。



任何曾在10月6日至10月19日期間，曾身處以下兩個地點超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須在10月21日或之前接受檢測，使用樣本瓶則須於10月23日(周六)或之前交回。

(1)黃大仙竹園南邨富園樓地下120–129 號東華三院群芳幼兒園

(2) 天水圍天城路 22 號十八鄉鄉事委員會公益社小學就讀二年級的學生及指明學校的、曾面授該等指明級別學生的老師

受檢人士若在 10月17日至19日期間已進行檢測，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。