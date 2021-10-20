強制檢測｜曾到觀塘The Wave麥當勞及逸瓏坊超市　周五前須覆檢

本港早前有一名機場貨運工人確診新冠肺炎，屬L452R變異病毒株，另有一名外傭在完成檢疫，抵達僱主家中後確診。食物及衞生局今日（20日）公布，因應上述兩宗個案，曾在指定日期及時間身處觀塘興業街The Wave麥當勞及大埔逸瓏坊Market Place by Jasons人士，須於本周五（22日）或之前接受強制檢測覆檢。



10月20日強檢名單

食衞局今日公布強制檢測公告，於指定期間曾身處兩個指明地方的人士，須於本月22日或之前接受檢測。受檢人士若在本月18日至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；為謹慎起見，已經完成疫苗接種人士亦須接受上述強制檢測。

一，任何在9月19日上午11時至下午2時30分、9月26日上午11時至下午2時30分或10月3日上午11時至下午2時30分期間曾身處觀塘興業街4號The Wave 1 樓102號鋪麥當勞的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

二，任何在本月11日上午9時至中午12時期間曾身處大埔科進路21號逸瓏坊地下低層16號鋪 Market Place by Jasons 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）

任何在本月11日上午9時至中午12時期間曾身處大埔逸瓏坊地下低層Market Place by Jasons，需再覆檢。（資料圖片)

▼Hactl員工確診▼



一名在機場超級一號貨站HACTL工作的貨運工人月初確診，他帶有L452R變種病毒，被列為本土不明源頭個案。另一名患者為30歲外籍家庭傭工，她乘搭航班CX798於9月17日從印尼抵港，抵港時新冠病毒檢測結果呈陰性，她在完成檢疫後入住天賦海灣3期—海鑽10座，之後證實確診。

▼天賦海灣3期—海鑽10座外傭確診▼

