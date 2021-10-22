新冠疫苗｜1.4萬人今打針　打首針增36%　周四6人針後不適送院

疫苗接種計劃步入尾聲，社區疫苗接種中心為市民打首劑進入40日倒數。政府表示，今（18日）再有1.4萬人打針，較昨日急增30%，是近5日新高，當中約5,600人注射第一針，同樣較昨日增36%。累計458.3萬人已打至少一針，佔合資格人數的68.1%。



距抽第二層觀塘凱匯要求 尚欠42萬人打首劑

今日全日共有約14,963人接種疫苗，較昨日大增36.9%；打首針有5,601人，當中2,401人打科興，3,200注射復必泰。

至今累計已有4,583,188人已打第一針，接種率較昨日微升0.1個百分點至68.1%（佔12歲以上居民） ，與抽第二層觀塘凱匯住宅單位的500萬人打針抽獎門檻，稍為拉近，但尚欠約42萬人，而打首劑日數只餘40日。

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至於接種第二針的9,362人當中，5,210人接種復必泰，4,152人打科興。至今共有4,374,680人已打齊兩針，佔合資格人口65%；已總接種劑次則達8,957,868劑。科興和復必泰疫苗，在社區疫苗接種中心的整體接種率分別為96%和86%。

昨日共有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中3人已經出院，2人留院觀察，1人未經診症自行離開醫院。