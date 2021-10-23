楊潤雄：今年底或明年初為教師安排基本法測試　會考慮加入國安法

由下學年起，教育局要求公營學校只可聘任已經通過《基本法》測試的新教師。教育局局長楊潤雄今天（23日）在電台節目表示，為了方便學校在明年4、5月聘請新教師，會於今年底或明年初安排一至兩次基本法測試，日後亦會考慮將國安法加入測試當中。

楊潤雄又指，正研究教師需否宣誓的問題，而社工、言語治療師等亦會接觸到學生，政府會作出整體考慮。



楊潤雄指〝正研究教師需否宣誓的問題，而社工、言語治療師等亦會接觸到學生，政府會作出整體考慮。 （馬煒傑攝）

楊潤雄在商台節目《政經星期六》表示，政府正考慮不同界別人士需否宣誓，學校內除有教師，還有社工、言語治療師等，都會接觸到學生。政府會作整體考慮，適時公布結果。

教育局要求公營學校新聘請教師需先通過《基本法》測試，楊潤雄指，學校一般在4、5月聘請新學年教師，因此政府會於今年底或明年初，提供一至兩次基本法測試，方便求職或轉工人士。

日後考慮將國安法加入測試範圍

楊續指，加入測試作為招聘要求，目的是加深老師對香港憲制地位、香港與國家關係，以及基本法的認識。即使老師不需教授《基本法》，但因很多科目都涉及《基本法》，學生也有可能會提問相關問題，老師應了解。楊稱，現職老師若不轉校，不需考試，但若轉入編制職位就要考核，日後亦會考慮將國安法加入測試當中。

由下學年起，教育局要求公營學校只可聘任已經通過《基本法》測試的新教師。（資料圖片）

教育局過去一年多處理超過260宗涉教師投訴

被問到《香港教育專業守則》更新的問題，楊潤雄稱，在過去一年多，教育局處理超過260宗涉及投訴教師的個案，當中有8宗涉及執法機構搜證、法庭判決，餘下的已經處理好。教育局希望在《守則》內，清晰列明教師註冊資格，當中包括一些事例，令教育界、市民更了解政府對於教師的要求去到甚麼水平。

教師現時的牌照是永久有效，他指，有議員提出應改為定期續牌，而外國亦有國家的教師牌照非永久，政府會認真考慮需否改動，相信對於大部份老師都無影響。

明年1月1日起，中小學包括特殊學校必須於每個上課日升掛國旗，學校亦必須每周舉行一次升國旗儀式。（資料圖片）

學童數目減少 師訓學額已作調整

明年1月1日起，中小學包括特殊學校必須於每個上課日升掛國旗，學校亦必須每周舉行一次升國旗儀式。楊潤雄指仍有7間津貼學校未有旗桿，當中2間於過年後，應可完成安裝，餘下5間學校需使用流動式的旗桿。他稱，教育局已安排培訓，讓教師、校長了解升旗的要求，希望學生能學懂尊重國旗及升旗的禮儀，即使過程中有些微出錯、做得不完美，亦是學習過程，可以接受。

另外，楊潤雄指適齡學童數目越來越少，政府會以學生利益為優先，研究甚麼學習環境對學生而言是最好，不打算再將「小班教學」規模縮細，降至少於25人一班。他指，現時八成學校實行小班教學，2022/23學年應會有多11間學校推行小班教學。被問到班師比會否調整時，他稱不希望用專科專教策略去處理人手過剩問題，政府會協助老師尋找新工作，而教師培訓學額亦已作出調整。

200間學校申請全日面授

他又指，現時教師接種新冠疫苗比率已超過九成，另有200間學校申請全日面授，其中四分三的學校申請部分級別全日上課，其餘四分一學校申請全校全日上課。

楊潤雄稱，為了方便學校在明年4、5月聘請新教師，會於今年底或明年初安排一至兩次基本法測試，日後亦會考慮將國安法加入測試當中。（資料圖片）

楊潤雄出席電台節目後回應記者提問，被問到會否要求教師宣誓效忠特區，他表示，當中涉及多個部門統籌，需由政府整體考慮，暫時未有詳細想法。另外，新入職或轉校教師將需接受基本法測試，楊潤雄提到亦會於明年參考公務員將接受的國家安全法測試的結果，再對教師的測試作出調整。