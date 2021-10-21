教育局推文言名句傳中華文化　楊潤雄：《靜夜思》可培養國家觀念

為幫助中小學生學好中文，教育局局長楊潤雄今日（21日）表示，當局今年增設93篇經典文言篇章供學校使用，又推出「中華經典名句推廣活動2021/22」，從篇章中選取40則經典名句，方便老師因應學生不同學習階段，加入課程或設計活動。

楊潤雄又選取李白的《靜夜思》中的「舉頭望明月，低頭思故鄉」在社交媒體上分享，指該經典名句適合初小階段，言簡意賅，能讓小朋友體會到古人思鄉情切，並培養出國家觀念及香港情懷。



為幫助中小學生學好中文，教育局局長楊潤雄今日（21日）在社交媒體表示，當局今年增設93篇經典文言篇章供學校使用。（教育局局長楊潤雄facebook）

增設93篇經典文言篇章 涵蓋孝親思報及愛國情懷十個主題

楊潤雄今日在社交媒體表示，當局今年增設93篇經典文言篇章供學校使用；又推出「中華經典名句推廣活動2021/22」，從篇章中選取40則經典名句，涵蓋「自強自勵」、「學貴有方」、「心安自適」、「孝親思報」、「友愛長存」、「情深繾綣」、「物各有情」、「客途思歸」、「顧念民生」及「愛國情懷」十個主題，形容名句是「經典中的經典」，包括「出淤泥而不染，濯清漣而不妖。」「溫故而知新，可以為師矣。」等，闡明中國人修身、求學、做人、處事之道。

楊潤雄指中華名句傳頌千年 「舉頭望明月，低頭思故鄉」言簡意賅

楊潤雄分享李白《靜夜思》「舉頭望明月，低頭思故鄉」時指，該經典名句適合初小階段，言簡意賅，能讓小朋友體會到古人思鄉情切，並培養出自己的國家觀念及香港情懷。他又指，不少中華名句傳頌千年至今仍為經典，在語言文學、歷史文化、品德情意、個人修養和傳統智慧各方面對學生起到正面作用，值得反覆誦讀及不斷思量。

「舉頭望明月，低頭思故鄉」適合初小階段，言簡意賅，能讓小朋友體會到古人思鄉情切，並培養出自己的國家觀念及香港情懷。 教育局局長楊潤雄

教育局早前宣布推出93篇經典古詩及文言文篇章，作為小一至中六期間的建議閱讀篇章，學校可於今個學年起將篇章融入課程中，又建議學校於2024/25 學年或以前，在課程內逐步加入建議的文言文作品，旨在助學生認識中華文化、豐富思想內涵和內化正向思維。教育局期望，學校可繼續以不同方法，包括課堂內外，鼓勵學生多誦讀、理解、背誦和分享，從以培養學生品德情懷。

教育局：邀請書法名家文揮毫讓學生同時欣賞書法之美

教育局指，參考去年的經驗，今年將會加大力度，例如為經典名句撰寫「注釋及句意」，以及提供名句出處原文的「篇章賞析」；邀請書法名家就名句或出處原文揮毫，讓學生在學習經典名句的同時，欣賞書法之美。當局亦會製作新一批短片、通訊程式表情圖像和文具，並加快建設學生自學平台和持續舉辦教師專業培訓課程等。