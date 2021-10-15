學童人數持續下跌　楊潤雄：無可避免部份學校要退場

近年香港出生率下跌，學生人數減少。教育局局長楊潤雄今早（15日）於港台節目表示，在學童數量持續下跌下，無可避免地有學校需要「退場」，例如香島道官立小學，當局會與學界商討，希望將師生影響減少。他又稱，香港各區人口分布不均，遷校或是其中一個方法，例如筲箕灣東官立中學將搬到觀塘。



教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

楊潤雄於港台節目《千禧年代》表示，去年受疫情影響，出生率大幅下跌屬意料之內，但撇除去年數據，其實近年出生人口都一直下跌，之後中一、小一的入學人數，都會持續減少，而且未見回升的趨勢，當局需制定長遠策略應對，無可避免地有學校需要「退場」，例如香島道官立小學將會停辦。

楊潤雄又提到，香港未來會有新發展區，同樣需要學校，以免學生跨區上課，認為遷校或是解決人口分布不均的方法之一，例如筲箕灣東官立中學，便計劃會搬去觀塘。

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談到學界要求全面推行小班教學，楊潤雄表示，已有八成學校推行，但由於各區人口分布不同，難以「一刀切」全面實行。他又稱，不能強行縮減某些地區的學校，以達致小班教學，否則某些學生或要跨區上課。他表示，一間學校的學生人數不能過少，否則高中未必能開設足夠的選修科；校內運動會在人數太少下，氣氛都可能受影響。

香港島校長聯會副主席詹漢銘在同一節目上表示，小班教學已實行逾20年，學校一直要求全面推行，但仍有兩成學校未能實施。他強調，主張小班教學並非解決人口下跌，而是本身對學習有好處。他續稱，局方之前表示學生人數過多，難以全面推行，但現時人口下降應是契機，認為當局應盡可能於適合的地區、學校，先推行小班教學。