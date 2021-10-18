升國旗｜楊潤雄：大專院校明年起同須升旗　將發出教師操守新指引

立法會教育事務委員會今日（18日）下午開會，教育局局長楊潤雄簡報《施政報告》，並回應立法會議員提問。楊潤雄說，全港中小學及幼稚園明年起，每個上課日須升掛國旗的安排，原則上大專院校，包括自資院校亦要跟隨。

至於更新《香港教育專業守則》進度，他稱教育局正總結處理個案經驗，期望教師操守新指引可在2022年「出爐」。另外，他稱教育局會參考外國經驗及檢視本港情況，研究是否修改現時本港教師永久註冊制度。



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中小學明年起每日升國旗 楊潤雄：原則上大專院校要跟隨

教育局上周向全港中小學及幼稚園發通告，從明年1月1日起，中小學包括特殊學校必須於每個上課日升掛國旗，學校亦必須每周舉行一次升國旗儀式及奏唱國歌。

楊潤雄回應議員提問時指，大專院校要參考中小學做法並跟隨，「原則上要跟住咁做。」他表示，教育局已去信大專院校（包括自資院校）提醒法例有此要求，稍後會跟進。至於有傳媒引述校長憂慮每日升掛國旗增加學校工作，他則指正式渠道無接到求助，但將辦教師培訓協助推行。

楊潤雄表示，教育局正總結處理個案經驗，整理《香港教育專業守則》，料新指引有望明年出爐。（資料圖片）

研究是否改教師永久註冊制

楊潤雄表示，教育局正總結處理個案經驗，整理《香港教育專業守則》，料新指引有望明年出爐。現時香港採取教師永久註冊制，被問及會否考慮更改，他稱會參考外國經驗，檢視及考慮香港情況後決定需否更改。

立法會議員張宇人。（資料圖片／張浩維攝）

張宇人：勿為保教師飯碗降師生比 須平衡公帑使用

移民潮及適齡入學人數下跌，有議員問及會否加快轉為小班教學，楊潤雄重申，中學無小班教學政策，而小學若推小班則25人一班，但是否轉為小班，須由教學考慮及教學益處出發，重申暫無計劃改變，直言即使改變亦是學與教的考慮，非從應對人口升跌。自由黨立法會議員張宇人則要求教育局平衡實際教學需要及公帑。

千祈唔好為咗保先生（教師）飯碗，就不停咁減少學生、減少學生，等先生不思進度，繼續胡混，係度誤人子弟！ 自由黨立法會議員張宇人

學界比賽正逐步恢復

另外，楊潤雄回應議員問題時表示，學界比賽正逐步恢復，教育局有提供建議，平衡疫情安全及學童發展。