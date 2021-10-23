安心出行︱市民入政府大樓需使用　平機會：屬差別待遇

11月1日起，所有人進入政府大樓及辦公處所時都必須使用「安心出行」應用程式。平等機會委員會主席朱敏健今天（23日）在電台節目指，做法會造成差別待遇，但非現時法例受管制的範圍，政府應用「常理心」去處理，若市民無手機，「應畀條路佢哋行」。

另外，他指針對有內地人被歧視的問題，已向政府提出修例方向，包括在《種族歧視條例》內加入「族內歧視」，期望新一屆政府上任時可以立法。



朱敏健指針對有內地人被歧視的問題，已向政府提出修例方向，包括在《種族歧視條例》內加入「族內歧視」，期望新一屆政府上任時可以立法。（資料圖片／羅君豪攝）

朱敏健今天出席港台節目《星期六問責》，有聽眾致電節目質疑政府規定要用安心出行的新措施，是「數碼歧視」，擔心日後需到醫院覆診時的安排，朱敏健表示，做法確會造成差別待遇，但非現行歧視法例受管制的範圍。他認為政府有責任考慮措施如何廣泛在社會推行，並應用「常理心」去處理問題，若有市民無手機，「應畀條路佢哋行」。

另一方面，針對有內地人被歧視的問題，朱敏健稱已向政府提出修例方向，包括在《種族歧視條例》內加入「族內歧視」，即使同屬華人，亦屬違法，平機會亦有提出就居民身份不同、來源地歧視等作出修例。他強調，歧視立法是雙向性，内地人歧視港人，亦屬違法。他稱政府正積極考慮，亦有諮詢律政司意見，期望在新一屆政府上任時可以立法。

他又指，在疫情初期有食肆貼出告示，指不接待內地人，但因事件沒有出現「受屈人」，平機會無法追查，只可出信警告，他建議修例後即使無受屈人，平機會也可於公衆利益，作出調查、蒐證，循民事訴訟處理。

11月1日起，所有人進入政府大樓及辦公處所時都必須使用「安心出行」應用程式。平等機會委員會主席朱敏健指，做法造成差別待遇。 （資料圖片）

另外，就性小眾受歧視問題，他稱平機會完成了內部研究第一步工作，撰寫了一些初步條文，將會諮詢正反意見的團體，未決定會否諮詢公眾，預計不會在明年前完成最終報告。他指明白議題富爭議性，需要小心處理，但不應再迴避，社會的討論時常跳到同性婚姻合法化層面，但難有進展，故他提出在個人福利層面上處理性小眾的問題，例如受教育及工作等，期望爭議會較小。