醫管局：在運作可行及不影響緊急服務下　進入公院需使用安心出行

政府昨天公布，由11月1日起，所有政府員工和市民必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入政府大樓和辦公處所。

醫院管理局今天（22日）回覆查詢表示，由11月1日起，進入醫管局總部及公立醫院行政大樓人士必須使用「安心出行」，而在運作可行及不影響緊急服務提供的實際情況下，到訪公立醫院其他範圍的人士亦須使用「安心出行」。



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醫管局表示，由11月1日起，進入醫管局總部及公立醫院行政大樓人士必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，獲豁免人士除外（包括12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士，或因應實際情況而豁免的個別人士，可填寫表格登記）。而在運作可行及不影響緊急服務提供的實際情況下，到訪公立醫院其他範圍的人士亦須使用「安心出行」流動應用程式。

醫管局稱，公立醫院目前仍然處於「緊急應變級別」，會繼續嚴格執行感染控制措施。現時進入公立醫院的訪客必須佩戴外科口罩及量度體溫。探訪病人的家屬必須經由病房職員預約探訪登記，並透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」內的「醫院探訪二維碼」預先填寫健康申報表。