圓規｜八號風球掛逾23小時歷來第5長　緊隨獅子山為何威力遜預期

秋颱接踵而來，近日襲港的獅子山及圓規都被強烈東北季候風「加持」的熱帶氣旋，令本港兩度發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，其後直接「跳級」懸掛三號風球，繼而升級成八號風球帶來惡劣天氣，但強度及影響略有不同。

兩場風暴亦先後刷出新紀錄，圓規最新帶來的8號風球生效23小時20分鐘，成有紀錄而來第5長，而獅子山則成為最長命的8 號東南烈風或暴風信號。短短4天內天文台兩度掛「8號波」，亦是自1946年以來因兩個熱帶氣旋所引致的8號信號生效時間相隔最短的一次，相隔2天12小時40分鐘。



▼10月13日早上，杏花邨翻白頭浪▼



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獅子山最高只達熱帶風暴級別，原預測最多為本港帶來三號強風信號，但在海南島登陸、逐漸遠離本港時，卻在東北季候風共同影響下，本港風力反而有增無減。天文台在上周六（9日）早上發出8號風球，當時獅子山與港距離560公里，打破2020年熱帶氣旋浪卡襲港所創下的「最遠8號風球」紀錄，再遠約100公里。

至於圓規，天文台早已預測可達颱風級別，並在周一記者會上罕有預告，周二晚至周三初時，香港風力會進一步增強，部分地區風力可能會達到烈風程度，會視乎風力變化和最新天氣預測，屆時可能要改發8號暴風或烈風信號。至周二下午，天文台發出8號東北烈風或暴風信號，當時仍是強烈熱帶風暴的圓規集結在香港約500公里範圍內，今日更增強成颱風，殺入400公里範圍，較獅子山更近本港.

獅子山路徑飄忽 「落波」時間失準

在「掛波」時間方面，雖然獅子山在上周六一直停留在海南島，但本港風力持續增強，加上獅子山移動速度不似預期，令天文台預測當日「落波」時間失準，最終半日內六度更改預測。最終這個「8號波」一共生效22小時，成為最長命的「8 號東南烈風或暴風信號」。事後天文台台長鄭楚明形容「獅子山」路徑飄忽，原本預料有機會在上周六下午改發3號強風信號，但事與願違，因受到廣闊雨帶影響而令風力維持。

相反，圓規昨日逐漸逼港，天文台下午發出8號東北烈風或暴風信號；至今日遠離香港及登陸海南島，本港風力進一步減弱，天文台預測不再搖擺不定，下午4:40分改發3號強風信號，歷時23小時40分鐘，成為自1946年以來生效第5長的8號風球。天文台解釋，圓規比獅子山的發展更成熟，移動路徑較為穩定，故對於預報圓規的烈風範圍及狂風雨帶對香港的影響也較易掌握。

▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 市民追風▼



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獅子山帶來10月單日最高雨量

在雨量方面，獅子山帶來連日狂風驟雨，上周五（8日）上午先後發出紅色及黑色暴雨警告，在紅雨生效前發生跑馬地樂活道塌棚架導致女工不幸死亡事件。天文台指當日普遍地區錄得超過200毫米雨量，而在天文台總部更錄得329.7毫米雨量，打破10月份單日雨量最高紀錄。

而圓規襲港期間，橫風橫雨景象不及獅子山，但今日雨量明顯增多，一度發出黃色暴雨警告，亦曾發出特別天氣提示，指離島區的大嶼山的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

天文台在「天氣隨筆」解釋，受風暴潮影響，大澳、沙田城門河、鯉魚門、杏花邨等多區出現水浸，維多利亞港及吐露港的海水高度比正常潮水升高約1米。與圓規相關的狂風驟雨今日持續影響本港，截至下午6時，各區普遍錄得超過60毫米的雨量，而大嶼山、長洲及新界部分地區更錄得超過100毫米。

▼10月13日凌晨，杏花邨海水倒灌▼



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當風位大不同 長洲曾錄得颶風

在獅子山襲港期間，市民外出時要與風雨搏鬥。當獅子山在本港西南偏西緩慢移動，位於大嶼山西南部的昂坪最為當風。據天文台風速資料，昂坪上周六不少時間錄得最高持續風速超過每小時100公里，下午時分風勢最強勁，在二時半至四時半最高持續風速達颶風水平，其中下午三時半至四時半最高持續風速達每小時126公里，風力相等於10號風球，最高陣風更達每小時154公里。

圓規帶來的風力今日最為明顯，凌晨時分以大老山最當風，風速曾達颶風水平，最高持續風速達每小時119公里，最高陣風更達每小時153公里，其後在上午漸轉吹偏東風，先前受到屏障的地方會變得比較當風，多個地區風力達烈風至暴風水平。其中長洲泳灘在清晨曾錄得最高陣風達每小時119公里（即達颶風水平）；而塔門今日凌晨仍未達強風程度，但當轉偏東風後，今早最高持續風速飆升至每小時75公里（即達烈風程度）。

天文台其後亦解釋，圓規與東北季候風的共同影響下，華南沿岸及南海北部一帶的等壓線非常緊密，香港亦位於圓規的「危險半圓」內，以致本地風力更為強勁。初時圓規位於香港的經度以東，本地吹北至東北風，受到地形屏蔽作用，部分地區的風力一般未達到高峰；直至圓規在今早經過香港的經度，本地漸轉吹東風，先前受屏蔽的地方變得當風。

雖然兩個熱帶氣旋都受季候風影響，但強度大不同。香港氣象學會發言人梁榮武解釋，獅子山及東北季候風都是吹東風，雙結合形成「強東風」，加上強雨帶，令疊加作用更強；相反，圓規與季候風風向並非完全一致，令疊加作用較弱，加上乾燥的偏北氣流令雨帶減弱，故令人感覺較獅子山遜色。

▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 旺角周末冷清▼



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▼10月9日熱帶風暴獅子山襲港．8號風球下市況▼

