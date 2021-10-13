圓規風球｜風力遜預期　專家：乾燥氣流令雨帶減弱　削弱疊加作用

熱帶氣旋獅子山上周來襲，本港經歷黑雨及長達22小時的「八號東南烈風或暴風信號」，緊隨而來的另一個熱帶氣旋圓規，早被預告將升級成更高級別的颱風，更殺入本港400公里範圍內，但威力較預期遜色。

香港氣象學會發言人梁榮武解釋，受到乾燥偏北氣流影響，雨帶會減弱甚至消散，「無咗強雨帶，香港風力唔會咁大」，加上圓規及季候風的風向並非完全一致，故疊加作用不及獅子山。



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只達熱帶風暴水平的獅子山，強度遠超預期，上周來襲除了刷新最遠8號風球紀錄外，帶來的「8 號東南烈風或暴風信號」持續 22 小時，刷新同風向最長紀錄。

本周來勢洶洶的圓規原被看高一線，除了早被天文台預吿或達颱風級別，亦指其「移動速度快，環流廣闊，相比獅子山，其中心風力可能更強」，故不少市民昨日（12日）趕忙購入食材，令超級市場貨架出現被搶購一空景況。

然而，天文台昨日下午2時45分發出八號東北烈風或暴風信號後，不少市民感覺風力不太強勁，也未見廣泛大雨，不及獅子山「橫風橫雨」。至今日雨量才開始增多，天文台在下午2:02分發出黃色暴雨警告信號。

梁榮武解釋，受到乾燥偏北氣流影響，雨帶會減弱甚至消散，「無咗強雨帶，香港風力唔會咁大」，加上圓規及季候風的風向並非完全一致，故疊加作用不及獅子山。（資料圖片）

轉東風令多區風勢增強 塔門吹烈風

颱風圓規強度不似預期，梁榮武指與風向有關，當香港吹偏北風時，受山勢屏障影響下，多區不算「當風」，故今日凌晨時分大老山最大風；當轉吹偏東風，市民才明顯感覺風力。

他以塔門為例，今日凌晨仍未達強風程度，但當轉風向後，今早最高持續風速飆升至每小時75公里（即達烈風程度），反映風向影響之大。

翻查資料，大老山在凌晨3時至5時期間風速曾達颶風水平，最高持續風速達每小時119公里，最高陣風更達每小時153公里。

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較獅子山遜色皆因欠水氣及風向不一致

梁榮武表示，雨帶集中在圓規中心附近，北面雨帶很弱，皆因在香港東南面受到乾燥的偏北氣流影響，「熱帶氣旋唔鍾意乾燥氣流，因為動力靠水氣，無咗水氣，雨帶會減弱甚至消散。無咗強雨帶，香港風力唔會咁大」。相反，他指獅子山本來風力不大，但受到強雨帶影響，風力進一步增強。

「雨在高空沖落地面，會四方八面散開，形成另一股氣流，形成疊加作用，風勢進一步增強」，他指出熱帶氣旋獅子山、東北季候風及強雨帶結合，疊加作用更強；而圓規的疊加作用則相對較弱。

在風向方面，圓規吹東至東南風，但季候風則吹東北風，風向並非完全一致，令疊加作用較弱；反之，獅子山及東北季候風都是吹東風，雙結合則形成「強東風」。

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