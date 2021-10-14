圓規風球｜沙灘受破壞　銀線灣變垃圾灘　深水灣淋浴間黃沙高一米

8號颱風「獅子山」、「圓規」接連襲港，今日（14日）康文署公布多個泳灘、泳池、水上活動中心都受到嚴重影響而關閉。銀線灣的休息站及淋浴間門口遭堆積的沙石阻擋，需要救生員剷泥清理才能開啟；深水灣亦出現類似情況，有救生員指更衣室門口堆積的沙堆大約有1米厚，僅開闢出一條通道供人進入；赤柱水上活動中心因需清理颱風後的雜物及進行維修而暫停開放。香港拯溺員工會主席鄧子安指，今次的情況沒有如2018年9月中「山竹」時那麼嚴重，但相信都需要幾日才能清理乾淨。



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深水灣有10米高大樹倒塌

強烈熱帶風暴圓規遠離香港後，今日為重陽節假期，部份人會「抓緊夏天的尾巴」到海灘游泳，惟風暴將海上的沙石、垃圾沖到岸上，其中深水灣為受影響較嚴重海灘。《香港01》記者下午到達後發現，海灘有多棵大樹倒下，大量海沙湧入淋浴間及救生員室，今日所見厚度超過三分二米（約兩英呎）；樹枝、垃圾散滿沙灘上，當中不乏建築物料、膠拖鞋及膠袋等等，可謂寸步難行。

深水灣沙灘上一棵約10米高大樹被吹倒，及至傍晚仍未處理。另外，據了解沙灘的休息站及淋浴間門口堆積的沙較多，有泳灘救生員指，早上重開浗灘時，堆積沙堆較之前高出一米，先用泥鏟開闢一條路供人出入。

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泳客：沖涼房更似沙灘 讚救生員清理「好快手」

經常到深水灣游水的李先生說，出發前曾經有想過海灘會比較污糟，到現場後感覺到水質清澈，但沙灘比較污糟，離開前到沖涼房洗澡，反令他更愕然，「原來沖涼房更加似沙灘！」沙堆過厚遮蔽着去水口，看不清本來的模樣，「但係救生員今日好快手，一個禮拜應該搞得掂，一朝早整咗咁多沙已經好好。」他形容這個風球比較山竹溫和，當時打風後沙灘環境更加差。

有外傭趁假期到海灘暢泳，Yuri與朋友在倒塌的大樹下享用午餐，她説：「我第一次來這個沙灘，呢度好污糟！下次唔敢再嚟。」她來香港工作兩年，沒有想過打風後深水灣環境這麼惡劣，形容似「垃圾桶」，經過記者解釋後才得知是風暴後的情況，以及人流較少的原因。

另外有泳客表示，明白到每次打風後沙灘情況會比較惡劣，指工作人員清理迅速，加上到沙灘遊玩的人數較少，玩得更加盡興。有工作人員表示，今日一整天在沙灘清理沙石，相信要過數天後才能將所有地方還原。

2018年山竹襲港後的深水灣



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赤柱正灘水上活動中心關閉維修

除了深水灣之外，西貢的清水灣二灘、銀線灣狀況都較為糟糕。康文署上午表示清水灣二灣泳灘因為大浪關係而懸掛紅旗，及至中午時又指銀線灣泳灘須進行防鯊網維修工程，所以暫時關閉。

赤柱正灘水上活動中心也因為需要清理颱風後的雜物及進行維修，所以暫停開放，直至另行通知。有讀者報料，圖片顯示水上中心不少設備被沖到外面，救生筏亦堆滿泥沙海水。

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工會：料需數日才可完成清理

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，今次的情況就沒有「山竹」時那麼嚴重，但相信都需要幾日才能清理完成，恢復大風前的水平。