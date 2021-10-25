第三針︱何栢良促港府盡早制訂彈性溝針政策　通關須對接內地進度

本港的政府專家委員會將開會討論已完成兩劑疫苗接種人士接種第三針的安排，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（25日）在港台節目《千禧年代》指，內地最新指引建議所有18歲以上已完成兩劑接種的人士打第三針，指本港至今仍未就特定群組打第三針推指引，形容屬「落後形勢」，若要與內地通關，香港在疫苗接種方向要急起直追，並與內地對接。他建議港府應更彈性安排，容許市民選擇打第三針的時間、是否「溝針」。



世界衛生組織專家日前建議，完成接種中國科興或國藥疫苗的60歲或以上人士，應注射第三劑疫苗。 （資料圖片／羅國輝攝）

內地就打第三針推出最新的指引，建議於完成兩劑接種滿6個月的18歲及以上人士可接種一劑加強針。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，內地打第三針目的不只為預防重症，而是為預防社區爆發。相反本港至今仍未為安排特定群組打第三針推指引，他認為屬於「落後形勢」，若本港要與內地商討通關，要於疫苗接種的主動性、方向上要與內地對接，並要急起直追。他指，外國不少地方亦為特定群組接種第三針推建議，他們於接種兩針後6至9個月免疫力減。

他建議港府於安排打第三針方面應有更彈性安排，讓合資格市民選擇包括幾時打、是否「溝針」，若安排太死板會減慢打第三針。他認為數據上指出「溝針」第三針打復必泰後的抗體較高，不排除有市民對科興疫苗較有信心，應容許他們有選擇的自由。