涉煽惑他人參與六四集會案　鄒幸彤自辯稱僅呼籲用行動悼念

前支聯會副主席鄒幸彤，涉宣傳和呼籲參加本年六四集會，被控煽惑他人明知而非法參與未經批准集結，今（25日）在西九龍裁判法院續審。鄒出庭自辯，指她當日只是呼籲大家繼續用行動悼念六四，質疑若沒有指定地點的行動呼籲，都被稱為煽惑未經批准的集結，是否任何人在該時段點起燭光亦屬參與未經批准集結。她又指，若真的有煽動，應是「香港人煽動左我，要按良知行事」。



本身為大律師的鄒幸彤，今在沒有律師代表下，出庭自辯，強調涉案控罪是指其在參與一個沒有發生過的非法集結。而本案的重點是如何正確理解涉案文章的意思及意圖，以及政權行動背後有否政治目的。

鄒幸彤今自辯時指真的有煽動，應是「香港人煽動左我，要按良知行事」。(資料圖片)

強調支聯會不可能冒著被檢控風險 舉行集會

鄒指，支聯會當時向警務處申請舉辦集會，一直持開放態度與任何部門商討，希望可以在兼顧防疫下舉行集會，惟警方「快快脆脆反對就搞掂」。與此同時，特首林鄭月娥剛宣佈第四波疫情已完結，香港人照常上班，「地鐵照迫，演唱會照睇」，其中市民聚集的擠迫程度與「六四集會」有過之而無不及。

鄒自言作為支聯會的副主席，她有責任推動「六四晚會」。而即使其認為警方禁止集會屬違憲，支聯會亦不可能冒著被檢控的風險舉行集會，因此她要宣佈將不會再舉行「六四晚會」，並為此向港人表達其遺憾及歉意，因此有第一篇發佈在Facebook及Twitter的「燭光無罪 堅守陣地」的帖文出現，呼籲市民用個人行動去延續，甚至擴散原本在維園的燭光。

指若真的煽動 是「香港人煽動左我，要按良知行事」

鄒稱，她當時不斷撰寫文章，目的是呼籲大家繼續用行動悼念六四，不管身在何處都燃點起燭光，達至「遍地開花」。鄒質疑，如沒有指定地點的行動呼籲都被稱為煽惑未經批准的集結，是否任何人在該時段點起燭光亦屬參與未經批准集結？鄒對此直言：「如果咁講，不如直接承認要禁止嘅係六四悼念本身。」鄒另坦言，她看不到一個人獨自點起燭光走入維園有何違法之處，質疑警方當晚將公開地方劃成禁區，並派員將維園守到圍牆鐵壁與防疫無關。

鄒自言對時勢有清醒的判斷，若當日維園只剩下燭光幾點，她自認為有責任向公眾解釋這幾點燭光的意義。鄒稱：「呢啲嘢而家唔去講，日後都好難再講」，她稱這是她在明報刊登文章「燭光承載良知重量 港人執著說出真相」的原因。鄒另指，若這其僅以兩篇文章便可煽惑他人，「係抬舉左我，亦睇低左香港人」，又言若真的有煽動，應是「香港人煽動左我，要按良知行事」。

被告鄒幸彤（36歲）涉嫌於2021年5月29日至6月4日期間，煽惑他人明知而非法參與未經批准集結。

案件編號：WKCC2595/2021