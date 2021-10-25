禁加熱煙│關注團體憂私煙橫行 促設檢討委員會審視新例成效

立法會上周通過禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳電子煙及加熱煙等另類吸煙產品，新例預計最快明年4月生效。由不同行業界別人士成立的「規管加熱煙大聯盟」今日（25日）表示，新例違背科研證據及國際主流做法，不單無助降低本港吸煙率，更令黑市横行，增加青年人接觸煙草產品機會。因此，大聯盟促請當局成立檢討委員會，持續審視政策實際效果，並會繼續爭取盡快以理性規管取代全面禁止。



規管加熱煙大聯盟今日（25日）表示，禁加熱煙例違背科研證據及國際主流做法，無助降低本港吸煙率。（勞敏儀攝）

規管加熱煙大聯盟表示，國際間不少公共衞生或學術科研權威對加熱煙的相對性危害進行嚴謹審視，舉例說美國食品藥物監管局(FDA)去年發出聲明指一種加熱煙產品在加熱而非燃燒煙草的過程中，顯著降低有害或可能有害化學物質的產生；日本國家癌症中心煙草政策研究部去年亦分析指 ，加熱煙二手氣霧的致癌性，比傳統香煙的二手煙低1000倍。

大聯盟指出，全世界已有近70個國家規管加熱煙，包括日本、韓國、英國等，不但沒有令當地吸煙率反彈，更加有利煙民從傳統香煙轉為使用加熱煙。

立法會早前通過兩條法案，全面禁止加熱煙、電子煙。（資料圖片）

報販協會：拱手將市場讓給黑市商人

報販協會主席林長富對政府新例感到非常失望及遺憾，認為新型煙草產品應理性規管，當香港約四分一煙民已轉用或打算轉用加熱煙，如今落實全禁，等於拱手將市場讓給黑市商人，增加海關及警方執法壓力。

屋邨私煙「點心紙」趨猖獗 家長質疑全禁加熱煙成效

家長何太亦反映，屋邨常見兜售私煙的「點心紙」，今年更趨嚴重，每隔一個多月就見一次，加上社交媒體容易接觸及購買，「不用出門口，煙都可以送上屋企」，質疑全面禁止加熱煙，是否就能解決問題。

規管加熱煙大聯盟表示，新例違背科研證據及國際主流做法，不單無助降低本港吸煙率，更令黑市横行，增加青年人接觸煙草產品機會。（勞敏儀攝）

加熱煙用家關注組盧啟律表示，因傳統煙太臭，常被家人投訴，故在4年前轉食加熱煙，成功減少對自己及身邊人的影響，禁止後只能極度無奈下食回傳統煙。

內地東南亞旅業關注新例 旅行社東主憂影響旅客來港意欲

香港旅行社東主協會理事陳世棠表示，不少東南亞及內地同業關注本港加熱煙新例，擔心作為國際都市「一刀切」禁止，影響旅客來港意欲。作為加熱煙煙民的他，相信難以因新例而走回頭路轉回傳統煙，無辦法下或要光顧黑市，希望政府如要打造無煙城市，應由傳統煙做起。