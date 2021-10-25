新冠肺炎｜增4輸入個案患者全已打疫苗　2菲傭竹篙灣檢疫期間確診

本港今日（25日）新增4宗輸入個案，他們全部曾接種至少一劑疫苗。當中2宗為從菲律賓抵港的外傭，於竹篙灣檢疫期間確診，另有1名患者為船員。



今日增4宗輸入個案。（資料圖片/余俊亮攝）

確診的外傭包括一名38歲女子（#12331 )，她於10月21日從菲律賓乘坐PR300抵港。她無病徵，於8月5日曾接種一劑强生疫苗，於竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診。

另一名52歲的確診外傭（#12333），為早前另一名確診外傭（#12327）的密切接觸者。她於10月20日從從菲律賓經航班CX906抵港，於竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診。她分別於月1日及7月31日在菲律賓完成接種兩劑科興疫苗。

一名48歲男患者（#12330）為一名船員，他在10月23日從烏克蘭經荷蘭乘搭航班KL819抵港，無病徵，在機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。他於9月15日及10月5日在烏克蘭分別完成兩劑復必泰接種。

79歲女患者（#12332）在置地文華東方酒店檢疫時確診。（Google地圖截圖）

3患者帶變種病毒 1患者變異病毒株檢測結果待定

一名79歲女患者（#12332）於10月21日從丹麥經芬蘭乘搭航班AY101抵港，當日開始發病，於中環香港置地文華東方酒店檢疫時確診。她於4月10日及5月7日在突尼斯接種兩劑復必泰。新增個案中有3宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。

衞生署衞生防護中心提醒與沙田翠田街5-7號金獅花園第一期金輝閣相關的指明人士，須於明日（26日）遵從強制檢測公告進行檢測。

兩名外傭於竹篙灣檢疫期間確診。（資料圖片）

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