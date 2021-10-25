新冠疫苗｜港府認可柬埔寨等3地接種紀錄　周三起生效

政府今日（25日）公布，已與柬埔寨政府完成商討，將認可該國發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄。另外，亦將接受曾逗留A組指明地區的香港居民，持哈薩克斯坦或英屬維爾京群島等目前並非A組指明地區所發出的疫苗接種紀錄登機來港，相關安排周三（27日）凌晨零時起實施。



▼發出認可疫苗接種紀錄地區名單▼



政府表示，由10月27日凌晨零時起，持有由柬埔寨相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

哈薩克斯坦及英屬維爾京群島疫苗接種紀錄亦獲認可

另外，政府已與有關政府完成商討，認可哈薩克斯坦及英屬維爾京群島疫苗接種紀錄的安排，相關安排同樣由10月27日凌晨零時起實施。雖然該等地區目前並非A組指明地區，但有關安排，可便利持該等地區相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區登機來港。

政府由8月20日起，對海外抵港人士入境實施嚴格防控措施，要求於登機當天或之前21天曾逗留A組指明地區的人士，必須為已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄的香港居民方可登機來港。

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