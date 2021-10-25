流感疫苗︱何栢良：同時打新冠、流感疫苗成效不變　可分兩隻手打

季節性流感疫苗接種計劃展開，衞生署建議打齊兩針新冠疫苗，再隔14日才接種流感疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（25日）在港台節目《千禧年代》指，外國有數據顯示同時接種復必泰疫苗及流感疫苗後，成效與分開接種無分別。他建議，可以分開在兩隻手接種。

香港幼兒教育人員協會會長周慧珍指，噴鼻式流感疫苗供不應求，有學校向當局申請後亦未能獲派。她建議當局可提前於每年1月通知新學年的疫苗接種安排，讓學校、家長等可作更好預算。



港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，歐美等地建議容許同時接種新冠疫苗及流感疫苗，而外國亦有數據顯示同時接種流感疫苗及復必泰疫苗，成效與分開接種無分別，甚至有部分人於預防流感方面成效更好。他認為可容許市民分開兩隻接種，而外國甚至容許同一隻手不同位置接種。

政府訂購3萬劑噴鼻疫苗。（資料圖片／何家達攝）

學校建議政府提前安排外展疫苗接種

流感針可分為針劑及噴鼻式疫苗，香港幼兒教育人員協會會長周慧珍於同一節目上指，早前有調查顯示五成受訪家長希望讓子女接種噴鼻疫苗，而她任教的學校過往有小朋友因怕打針，於接種時會掙扎，曾有學童受傷、有針頭留到手臂等，而轉用噴鼻疫苗後的效果不錯。

她指，全港有18萬名學童，而政府只訂購3萬劑噴鼻疫苗，若以首次接種需要兩劑計算，只有1.5萬名學童可接種噴鼻疫苗。她指，過往有學校申請噴鼻疫苗，但未獲安排；亦有學校延遲至11月至12月才獲安排外展接種疫苗。她建議政府可提前到每年1月就新學年的疫苗外展安排通知學校，讓學校可提早安排、查詢家長的意願等，可有更好的預算。