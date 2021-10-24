新冠疫苗｜全日僅2500人打第一針　創計劃新低　接種率68.2%

社區疫苗接種中心為市民打首劑進入38日倒數，政府表示，今（24日）僅約6,900人打針，當中只有約2,500人注射第一針，創打針以來單日新低，較上周日（17日）的2600人再少約100人。



只有459萬已打疫苗

今日全日共有約6,900人接種疫苗，打首針有2,500人，當中700人打科興，1,800人注射復必泰，至今累計已有4,590,189人已打第一針，接種率為68.2%。

至於接種第二針的約4,500人當中，2,900人接種復必泰，1,600人打科興。至今共有4,388,737人已打齊兩針，佔合資格人口65.2%；總接種劑次則達8,978,926劑。科興和復必泰疫苗，在社區疫苗接種中心的整體接種率分別為93%和85%。

▼9.29 瑪麗醫院新冠疫苗接種站首日運作覆診病人可即場打針▼



+ 6

另外，昨日共有兩宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，二人之後不遵從醫生勸告自行出院。