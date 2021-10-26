求換心｜13歲峰峰急性心衰竭命危　近日心臟循環欠佳造成胸腔積水

13歲男童峰峰於8月突然患上急性心衰竭，已於兒童醫院深切治療部留院逾月，全身插滿喉管，亦需每日洗腎，完全倚賴儀器維生，病情危殆，急需進行緊急心臟移植。



峰峰的爸爸梁先生周一晚（25日）表示，他的心臟功能完全依賴儀器維生，隨時有出現併發症的風險，近日因心臟循環功能未如理想，造成胸腔積水，醫生需在其胸腔置入喉管，把積水排出體外。梁先生說：「峰峰你又過一關了，繼續要保持樂觀，就一定會見到希望！」



13歲的峰峰確診擴張性心肌病變，出現急性心衰竭，急需換心續命。（受訪者提供）

「已經忘記了有幾耐冇一齊唱過歌了，當然生日歌例外啦，昨日問峰峰不如一齊唱下歌啦，咁同佢就細細聲唱咗首children song」。 「如若全世界一天一點變壞，猶幸還有你一給我力量去捱，而你赤裸裸脫俗如像小孩，跟我敵抗世界病態，長在我心中你是純淨小孩總叫喚我要更愉快。」 「峰峰你又過一關了，繼續要保持樂觀，就一定會見到希望！」 梁先生向傳媒分享的訊息

13歲峰峰急性心衰竭命危 待有心人捐心 父母啜泣：唔會放棄佢

家人早前作出呼籲 暫未有合適遺體心臟

13歲的峰峰因為擴張性心肌病變，引致急性心室衰竭，情況一直危殆，正於香港兒童醫院深切治療部留醫，之前其家人及院方呼籲公眾善心捐贈，惟暫時未有合適的遺體心臟。

峰峰的父親梁先生表示，除了生日歌，已忘記多久沒有與兒子一同唱歌，昨日在陪伴兒子時，問到不如一同唱歌，於是便輕聲唱寫「Children Song」。

合適捐贈者條件：



血型：B+或O+



體重：50至70公斤



「佢話我都唔放棄，爸爸媽媽你哋都唔好放棄我。」非常擔憂兒子病情的梁生及梁太，之前接受訪問時聲淚俱下。 （資料圖片／余俊亮攝）

隨時有出現併發症風險

兒童醫院表示，峰峰現時需繼續使用雙心室輔助器，以維持心臟循環功能，並接受連續性腎臟透析治療，他的心臟功能完全依賴儀器維生，隨時有出現併發症的風險，當中他近日因心臟循環功能未如理想，造成胸腔積水，醫生需在其胸腔置入喉管，把積水排出體外。