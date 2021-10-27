校園天地｜聖公會聖提摩太小學　小一遊戲式學習、從STEM學專注

「專注力」是指當人能夠對一件事專心及投入，於是培養小朋友「專注力」很重要，但這裏也牽涉另一個層面，就是孩子是否感興趣？當小朋友對事情不感興趣時就不容易產生專注力，所以要提升學生專注力，家長和教師就要考慮到興趣與動機的問題。



過去兩年疫情，小朋友在幼稚園學習的時間不多，升小一的家長都擔心子女如何適應小學。聖公會聖提摩太小學為了更有效促進幼小銜接，幫助同學盡快適應小學生活，於是在一年級全力推動遊戲式學習及STEM教育，透過更多的動手做，誘發學習動機和興趣，讓同學在一個充滿愛和歡笑的校園中學習。

活動第一擊名為「小丑行鋼線」。同學們要化身魔術師，帶領小丑表演行鋼線雜技。在動手做的過程中，同學們既要發揮創意，為小丑公仔精心打扮一番，也要仔細觀察老師的示範和聆聽老師的指示，更要調動解難能力，逐步調整小丑與鋼線的重心，使小丑能走到終點。

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透過製作STEM玩具和參與科學探究實驗等趣味性及挑戰性兼備的學習活動，扭轉舊有「死讀強操」的學習方式，一方面能讓同學以深入淺出的方式學習重心、平衡等抽象的科學原理，另一方面亦能訓練同學的專注度及靈活度，培養同學的好奇心和激發同學探索世界的興趣，讓學習重新變回一件開心快樂的事。

#開心玩，專注學。

#與「苦練」說再見。

#師生「樂學」。

#STPS

（內容由聖公會聖提摩太小學提供）

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