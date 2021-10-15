校園天地｜華富邨寶血小學「創」出新天地　繽FUN體驗營

華富邨寶血小學於九月十八日舉行了「創」出新天地繽FUN體驗營活動，邀請了區內幼稚園學生和家長參加。早前，學校舉行了「自我欣賞」成就獎杯設計比賽，學生為自己設計成就獎杯，除可發揮創意外，亦可找出自己值得欣賞的地方。頒獎禮更於體驗營當天進行，獎項設最富創意獎杯設計獎、最富創意獎項名稱設計、優異獎及最積極參與團體獎等。



當天，學校開設了多個體驗活動，例如: 「奧運劍擊手」、「有營小廚神」、「Lego工程師」、「創意藝術家」、「心靈魔術師」和「英語音樂家」等，當中「奧運劍擊手」和「有營小廚神」更多達80人參加，場面熱鬧。其中「奧運劍擊手」更邀請了Pulse Sports &Recreation Limited到校教導參加者，並進行比賽。

每位參加者都穿上劍撃服裝，活力十足。每個體驗活動均展示了學校的教學及活動的發展，讓參加人士認識本校。除此之外，學校亦設有繽紛小遊戲區，而「夾公仔機」是最受小朋友歡迎的，校園每一個角落都看到小朋友抱著公仔，玩得不亦樂乎。整個體驗營活動繽紛多采、目不暇給，家長和學生都樂而忘返。

（內容由華富邨寶血小學提供）

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