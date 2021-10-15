校園天地｜浸信會呂明才小學　身心靈健康日

健康是生命的泉源，擁有健康才能成就一切美事，身心靈的健康更是非常重要，如果學生失去健康，即使擁有優秀的學業，仍是枉然。因此本校為了讓學生更關注自己的身心靈健康，特意於十月七日舉行「推廣身心靈健康日」。

（內容由浸信會呂明才小學提供）



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推廣運動 建立健康人生

過去兩年，有鑒於疫情肆虐，本校只能透過體育課及「動感小息」，給學生做做運動。至於一年一度的水運會和陸運會，因疫情而要無奈取消，幸好學生仍然積極練習；本年度，校方提供平台讓學生展示操練及付出的成果，為有興趣的學生提供游泳測試。

校友孫嘉兒亦親臨本校，為師弟師妹推廣運動健康的訊息。孫嘉兒同學是香港游泳代表，曾多次打破50米蛙泳長、短池香港紀錄。在2005年東亞運動會50米蛙泳取得銅牌，在亞洲室內運動會取得女子50米蛙泳金牌，女子100米蛙泳銀牌。

傷健共融 培養關愛人生

香港盲人體育總會為本校舉辦「生命教育講座」,旨在透過視障運動員到訪學校，分享傷健共融訊息，並由視障運動員分享如何發揮所長,參與不同工作及成為視障運動員的歷程，宣揚「體育共融齊參與」的訊息。

繪本教學 推廣豐盛人生

豐盛的生命不是因為擁有豐富的物質生活，而是要認識生命及尊重生命，因此本校在過去十年，積極推展生命教育，讓學生學習如何締造幸福燦爛的人生。在「推廣身心靈健康日」裏，老師更透過繪本教學，與學生分享有關生命的訊息。

（浸信會呂明才小學提供）

（內容由浸信會呂明才小學提供）

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