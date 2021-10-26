涉前年9.15港島遊行　陳皓桓承認參與未經批准集結　被加監1個月

正因其他集結案服刑的民陣前召集人陳皓桓，再涉參與前年9月一次港島大遊行，被控參與未經批准集結罪，他今日（26日）在東區裁判法院認罪，辯方求情指，被告行為屬公民抗命，望法庭考慮到他未有作出煽動及暴力行為等因素，將本案與其他集會案的刑期同期執行。裁判官考慮陳曾呼籲公眾參與，最終判他入獄3個月，其中2個月可與現時刑期同期執行。連同早前的判刑，陳的總刑期為22個月。



被告陳皓桓（25歲）被控於2019年9月15日，在香港明知而參與一個未經批准的遊行。陳皓桓因另外4宗集會案正在服刑中，總刑期21個月，連同本案即總刑期為22個月。

求情指陳呼籲他人要和平遊行

辯方求情指，被告的行為屬公民抗命，而他忠於自己的理念，勇於承擔責任。雖然遊行令主要幹道受阻10小時，但指大型示威必然會引起堵路，而且被告只是參與者角色，沒有作出煽動及暴力行為，不應將其他參與者的暴力行為歸咎於被告。

辯方續指，被告更曾呼籲其他人要和平、理性及非暴力地遊行，而整個遊行期間沒有暴力發生，案件亦涉及檢控延誤等，望可將本案與被告其他案件的刑期同期執行。

裁判官判刑指，本案較6.21圍警總案的暴力程度及破壞力較低，但即使辯方力陳被告未有使用暴力，但他曾呼籲公眾參與，決定以6個月監禁為量刑起點，扣除認罪及檢控延誤的減刑折扣後，判他囚3個月。

案發時身穿寫有「公民抗命」的上衣 表示已準備被控

案情指，民陣曾申請在案發當日舉行公罛遊行及集會，主題為「引起公眾關注、五大訴求、缺一不可，撤回831、落實雙普選」，但申請遭拒。

不過，被告事發前一天，仍在Facebook表示會與其他人到銅鑼灣遊行，當天他亦現身銅鑼灣，身穿寫有「公民抗命」的上衣、手持口罩及《基本法》小冊子，也表示已準備好被拘捕及檢控，又呼籲其他市民參與。

遊行期間，被告不斷高叫口號及舉起手勢，而被告走至金鐘道太古廣場外，向早前一名男子自殺的地點鞠躬。遊行導致多條主要行車道及道路被參與者佔據，有巴士、小巴要停駛或改道。

案件編號：ESCC2020/2021