10.20集會案｜陳皓桓楊森等7人認組織及煽動集會　囚11至16個月

前年《禁蒙面法》實施後，7名泛民人士包括陳皓桓、梁國雄、何俊仁等，承認煽惑及組織當年的10.20九龍遊行，當日稍後時間更發生暴力及嚴重破壞事件，中銀報稱損失亦達5百萬元，案件今日（1日）在區域法院判刑，全部被判入獄11至16個月。除黃浩銘外，其餘6人已因涉其他未經批准集結案被判囚，法官准他們就本案刑期與早前案件的刑期同期執行。

7名被告：陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、黃浩銘、楊森及吳文遠。除了何俊仁外，其餘6人承認組織未經批准集結罪；而陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、及何俊仁則另承認煽惑他人參與未經批准集結罪。除黃浩銘外，其餘6人均因為其他同類的未經批准遊行案正在服刑。

七名被告及他們所涉的控罪。(詳看下圖)

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被告強調主張和平非暴力遊行

多名被告求情指，當日主張和平、理性、非暴力遊行，質疑按當時的社會狀況而言，無論有否出現遊行都會發生暴力事件，亦強調他們多年服務社會，其中梁國雄和吳文遠獲曾經遭僱主虐待的印傭Erwiana親撰求情信，讚揚他們致力為外傭爭取權益。

黃浩銘求情稱平動亂非要懲罰民意

黃浩銘及楊森均親自求情。黃浩銘指，若不希望社會動亂，必要從根本上改革，挽回民心，而不是懲罰民意，亦表示對當日的所作所為，不感羞恥，毫無悔意；而楊森陳詞時則表示，會繼續爭取民主、堅持理念。

當日集會未獲警方批准

案情指，政府實施禁蒙面法後，民陣申請在當年10月20日在尖沙咀進行集會，但警方拒絕批准集會及遊行。

不過，陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、及何俊仁仍在10月19日召開記者會，表示仍會按原定主題、路線舉辦遊行，並呼籲公眾參與，但警告當日會有被捕的風險。

2019年10月20日的九龍大遊行，最後亦有演變成衝突。(詳看下圖)

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遊行後群眾拒絕離開

案發當日，即當年10月20日，大批群眾在尖沙咀梳士巴利道聚集，警方曾作出警告，但群眾拒絕離開。除了何俊仁外，其餘6名被告均手持「五大訴求，缺一不可」的橫額，帶領群眾遊行。當隊頭行到廣東道與柯士甸道交界時，陳皓桓指示群眾散去，但大批示威者未有離開，並作出不同的暴力行為。

事件嚴重阻礙交通以及損壞不少財產，中銀報稱損失逾500萬元，優品360則稱損失177萬元。

案件編號：DCCC 535/2020