七一遊行案｜陳皓桓等7被告囚半年至1年　官稱要阻嚇須判監

民陣前召集人陳皓桓、民主黨前主席胡志偉及梁國雄等多人，被指去年在警方反對7.1遊行申請後，仍在終審法院門外開記招，呼籲公眾參與遊行，被控煽惑組織及參與未經批准集結等共3罪，其中7名被告早前認罪，陳皓桓求情時稱他只是想以和平、理性及非暴力方式表達訴求，律師亦指當日集結規模細，且無鼓吹暴力。法官把案件押後至今（16日）在區域法院判刑，稱雖然當日遊行規模細，歷時亦不長，惟仍有需收阻嚇之效，故判7名被告入獄半年至1年不等。其中因其他案件正在服刑的3名被告：陳皓桓、朱凱廸及梁國雄，部份刑期准同期執行，3人連同現有刑期後，總刑期為8至23個月。



案涉8被告7人認罪

7名認罪的被告：陳皓桓(24歲)、曾健成(64歲)、徐子見(53歲)、胡志偉(58歲)、朱凱廸(43歲)、梁國雄(64歲)，和鄧世禮(58歲)。首4名被告各承認一項明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行；另外，陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮等6人，亦承認舉行一個屬未經批准的集結的公眾遊行等兩項罪名。至於他們被控明知而參與未經批准集結罪，則獲准存檔法庭，不作起訴。

各人刑期如下：

陳皓桓：12個月（其中3個月和之前刑期分期執行），連同其他刑罰，總刑期21個月

曾健成：10個月

徐子見：6個月

胡志偉：10個月

朱凱廸：6個月（其中2個月和之前刑期分期執行），連同其他刑期，總刑期8個月

梁國雄：8個月（其中1個月和之前刑期分期執行），連同其他刑期，總刑期23個月

鄧世禮：6個月

同案只有被告陳榮泰(56歲)不認罪，他被控一項明知而參與未經批准集結罪，案件押後至明年6月27日開審，預計需時4天。

八名被告連同其他案的刑期，須服刑6個月至23個月不等。(詳看下圖)

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官指陳皓桓案中屬領導角色

法官判刑時指，陳皓桓在案中屬領導角色，並且是組織的發言人，他在去年6月30日記者會中多次發言，而當日多人的發言，明顯是要煽動更多人參與遊行。

須判囚以起阻嚇作用

法官又指，案發時社會的氣氛開始緩和，參與人數較少，遊行當天亦只有零星的緃火和衝突事件，警方亦有採取行動。雖然遊行規模較以往的小，歷時不長，但法官認為仍需判囚，以收阻嚇之效。

再加刑也不可阻梁國雄以其方式表達意見

除陳皓桓外，多名被告因過往服務社會，及考慮到他們的健康情況，獲酙量減刑。七人當中，陳皓桓、朱凱迪和梁國雄均有相類案底。其中根據梁國雄以往的情況，作出加刑亦不可阻止他以其方法表達意見。考慮判刑的整體性，同時亦需反映刑責，遂決定判三人分別加監1至3個月。

旁聽人士在判刑前後向各被告揮手打氣。有旁聽人士在判刑前亦有向下周一生日的胡志偉，預祝生日快樂。

2020年7月1日，《港區國安法》生效，七一遊行被禁。(詳看下圖)

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多名被告在社交平台呼籲參與集會

案情指，民陣去年向警方申請在7月1日的集會活動，但警方以新冠肺炎疫情及公眾秩序為由拒絕。然而陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉等人於6月30日於終審法院外舉行記者會，並手持「反對國安法 七一齊上街」的標語。陳皓桓其後又在社交平台呼籲公眾參與 7 月 1 日的集會，表明他是發起人之一，呼籲市民「毋懼禁令堅守街頭」；曾健成、朱凱廸、徐子見、胡志偉、梁國雄亦有在社交平台呼籲公眾參與集會。

梁國雄曾直播遊行情況

及至案發當日，大批示威者在銅鑼灣聚集。陳皓桓、朱凱廸和梁國雄手持「反對國安惡法 堅持五大訴求」的橫額，徐、鄧亦參與其中。陳皓桓其後接受傳媒訪問，梁在社交平台直播遊行，徐、胡、朱亦有在社交平台發表遊行照片。另在當日稍後時間，銅鑼灣一帶有暴力行為發生，包括堵路、灑溪錢、縱火等。

集結歷時40分鐘 無鼓吹暴力

陳皓桓早前親自求情指，他當日是想用和平、理性及非暴力的方式，去表達他反對國安法的訴求。

其他人的大律師則指，涉案集結規模較小，歷時僅40分鐘，各人亦不曾鼓吹暴力，相關暴力事件亦是在遊行完結後才出現。其中，曾健成及鄧世禮的角色更是比較次要，曾根本沒有參與遊行，鄧則沒有參與遊行前的記者會。至於胡志健，辯方指胡是因為香港人的利益，欲爭取更好的社會環境而被帶上法庭，故希望法庭能念在其多年的社會貢獻，考慮判處緩刑。此外，正就其他示威案件被判刑22個月的梁國雄，則希望法庭可考慮本案刑期他現有刑期同期執行。

案件編號：DCCC 107/ 2021