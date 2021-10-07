七一遊行案｜陳皓桓胡志偉等7人認罪　案情指曾直播及發佈遊行照

民陣前召集人陳皓桓與民主黨前主席胡志偉等8人，被指去年在警方反對7.1遊行申請後，仍在終審法院門外開記招，呼籲公眾參與遊行，從而被控煽惑組織及參與未經批准集結罪，其中7名被告今早(7日)在區域法院認罪。控方在案情指，眾被告除了未理警方決定續呼籲市民參與外，亦有被告因在社交平台上作出呼籲、直播遊行情況，及在個人社交平台上放上遊行照片。當天的遊行後亦有出現街頭衝突的情況。



8名被告：陳皓桓(24歲)、曾健成(64歲)、徐子見(53歲)、胡志偉(58歲)、陳榮泰(56歲)、朱凱廸(43歲)、梁國雄(64歲)，和鄧世禮(58歲)。8人中只有陳榮泰不認罪，他的案件押後至明年6月27日開審，預計需時4天。

八名被告所涉控罪。(詳看下圖)

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控罪指：陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉及陳榮泰等5人，被控於2020年6月30日在終審法院外，非法煽惑其他身份不詳的人，明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行。除陳榮泰外，其餘4人均認罪。

另外，陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮等6人，被控於去年7月1日在灣仔一帶，舉行或組織一個未經批准公眾遊行；及明知而參與該公眾遊行。全部被告均認罪。

2020年7月1日，《港區國安法》生效，七一遊行被禁。(詳看下圖)

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警方反對集會仍開記者會

控方案情指，民陣去年3月已向警方申請在7月1日的集會活動，並會由銅鑼灣遊行至金鐘，料有約10萬人參與。警方同年6月與民陣商討後，以新冠肺炎疫情及公眾秩序為由，發出反對通知書。民陣曾就這決定提上訴，但被駁回。

然而陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉及陳榮泰等人，於去年6月30日於終審法院外舉行記者會，並手持「反對國安法 七一齊上街」的標語，高叫「七一街頭見」。除徐子見外，其餘各人有輪流發言。

多名被告在社交平台呼籲公眾參與集會

記者會後，陳皓桓在社交平台呼籲公眾參與 7 月 1 日的公眾集會，表明他是發起人之一，並呼籲市民「毋懼禁令堅守街頭」；曾健成亦有在其社交平台分享記者會片段，又寫上：「七月一日 一息尚存 抗爭到底」；朱凱廸則在社交平台分享相關宣傳，並寫道：「繼續做一直做的事，繼續嗌一直嗌的口號，反對國安法，71 街頭見」；徐子見、胡志偉、梁國雄亦在社交平台呼籲公眾參與集會。

社交平台直播遊行及發表照片

於 2020 年 7 月 1 日，大批示威者在銅鑼灣聚集。陳皓桓、朱凱廸和梁國雄手持「反對國安惡法 堅持五大訴求」的橫額，徐緊隨他們叫口號，鄧亦參與其中。他們帶領群眾遊行。陳皓桓接受傳媒訪問時梁國雄亦站在旁。梁亦有在社交平台直播遊行，陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸同日亦有在社交平台上發表遊行照片。

當日稍後時間，銅鑼灣一帶有暴力行為發生，包括堵路、灑溪錢、縱火等，亦有人設傘陣與警方對峙及警員被襲等。控方指當日的集結及遊行導致大量電車、巴士服務受阻。

案件編號：DCCC 107/2021