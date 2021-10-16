施政報告｜5鐵路項目全交港鐵建？　陳帆：跨境項目參考內地意見

《施政報告》提出發展北部都會區，並計劃興建5個鐵路項目。運輸及房屋局局長陳帆今日（16日）發表網誌，指聽到社會對鐵路造價及港鐵能否獨力承擔所有鐵路項目有憂慮的意見。他說，在現有鐵路網絡的延伸，政府會先邀請港鐵公司提交建議書，但沒有直接關連的項目，或進行公開招標，如洪水橋往來前海的港深西部鐵路等跨境項目，更要與內地磋商，參考內地意見。



▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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跨境項目推展方式須兩地磋商 非現有網絡延伸可招標

5個新提出的鐵路項目中，有3個跨境鐵路項目，包括東鐵綫羅湖站向北遷移至深圳、北環線新田站設支線往新皇崗口岸，以及連接深圳前海與洪水橋的港深西部鐵路。陳帆指，有市民及政黨會擔心港鐵獨力承擔所有鐵路項目的能力，更或致「一鐵獨大」，他解釋就政府與港鐵的營運協議，若鐵路項目為現有網絡的延伸，政府會先邀請港鐵就有關項目提交建議書，以推展該項目。

陳帆指，若有關新鐵路與現有鐵路沒有直接關連，就可進行公開招標，更指出跨境項目，會與內地當局磋商，參考內地意見。就施政報告提出的3個跨境項目推展方式及財務安排，會在港深兩地成立的「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」跟進，轄下亦設「技術小組」，港深西部鐵路的首階段研究預計於明年內完成。

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北區大部分土地未開發 「鐵路加物業」毋須用公帑

政府現仍未估算5個新鐵路項目的成本，陳帆說，未必全部項目均需要以公帑直接出資興建，再提出港鐡擁有權模式下，可以「鐵路加物業」模式去為鐵路項目融資。他指出，有別於現時以服務經營權，由政府出資興建的高鐵香港段和沙中線項目，新鐵路項目沿綫大部分土地未開發，有提供物業發展機會。他續說，正擬成立的鐵路署，亦會加強的監察及控制策略，審慎檢視鐵路項目的成本。

東鐵線逐漸轉用9卡車，但不少市民都表示比過往更加擠迫▼ ▼ ▼



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北部冀達「職住平衡」 或載市區人到北部就業

不過，政府提出的5個鐵路項目，都需接駁現時繁忙時間逼爆的東鐵線及屯馬線到市區，陳帆說，現時鐵路的擠迫情況，通常發生在繁忙時間的某一方向及某一路段，而北部都會區重點方向是達至「職住平衡」，令當區市民無需到市區上班，更甚可接載市區居民前往北部都會區就業，稱「不會加重現時繁忙路段的擠迫情況」。

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