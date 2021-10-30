無人機規管｜辣招明年中生效　用家憂難獲許可礙工程、傳媒工作

無人機使用廣泛，除了一般拍攝、傳媒新聞採訪等，更會用於樓宇檢查、測量，甚至播種，及飛行表演等。《小型無人機令》於今年7月16日刊憲，明年6月1日生效。新例會按無人機重量及使用形式，分3類規管，對飛行高度、速度及駕駛員資格等均有限制。其中乙類無人機操作，更要求駕駛員考牌後，獲民航處批許可才可使用。

有使用無人機多年的用家，形容條例相當「辣」，按過往經驗，要獲民航處批出許可難度高，符合要求亦相當「燒錢」，有機會使用直升機還較無人機便宜。記協憂慮實名註冊會增傳媒使用航拍的法律風險，而購買保險等要求，亦增加傳媒機構使用航拍門檻。



▼小型無人機規管要求▼



新規例下只有「甲1類」操作毋須註冊，該類無人機重量須輕於250克，飛行高度須低於30米，並要滿足速度於每小時20公里等要求。該類無人機駕駛員身分不受限，亦不須購買保險。

至於其他重量為7公斤或以下的「甲2類」，或更重的「乙類」無人機，無論無人機及駕駛員均須註冊登記。當中操作「乙類」無人機的駕駛員，更須接受培訓和考核，並須獲民航處許可後，才可進行航拍。

香港專業無人機公會主席顏樂恒使用無人機多年，本身亦有從事電影及廣告航拍、樓宇檢查等無人機商業工作。他形容民航處的無人機規管條例相當「辣」，若要協助學校或大廈使用無人機進行樓宇外牆檢查，飛行高度必定超過限制最高的90米。而專業航拍工作，顏說，需用到單反相機才有足夠清晰度，連同相機，無人機的總重量隨時多過7公斤，跌入最嚴格的「乙類」無人機的規管之中。

市場現有公眾責任保險 未能滿足新例要求

根據當局對甲2類及乙類無人機的規管，無人機持有人須購買第三者責任保險。顏樂恒說，現時坊間仍未有足夠保額的保險推出，要購買適用保險並不容易。《香港01》翻查資料，現時只有大新銀行有推出無人機的公眾責任保險，最高保額為100萬至200萬元，仍未及規例要求的500萬至1,000萬元的水平。

記協︰無人機實名制 偵查報道風險增加

新聞採訪工作亦經常使用航拍，律政司司長鄭若驊上任時，曾被揭家中地牢有僭建，部份新聞相片需要使用航拍。記協主席陳朗昇指，新聞畫面要求的清晰度較高，重量250克以下的無人機，難用作新聞片段的航拍，但傳媒機構會憂慮新增的法律要求，如無人機實名制等，令偵查報道風險增加。

他舉例指，鄭若驊及前政務司司長唐英年大宅僭建等報道，要使用無人機拍攝，才能較容易揭發，往後傳媒拍攝香港地貌作報道時，亦會受相關限制，並不理想。

模型飛行總會︰每次飛行要政府許可是「專制法律」表現

民航處指，在新要求下，涉及「乙類」操作的無人機，可有一次性或較長期的許可，能顧及不同類別小型無人機的操作需要，包括檢查電纜、測量、製作三維地圖、搜救行動、空中拍攝、無人機匯演、競速機比賽等。

香港模型飛行總會主席羅希孝認為，每次使用無人機均要等待政府批許可，是「專制法律」表現。他認為，要有效減低無人機的風險，最重要是監管駕駛員的能力，認為所有無人機使用者，不論無人機重量或飛行高度，都須接受考核，才能真正確保無人機不會構成安全問題。

顏樂恒指，要符合民航處要求麻煩亦「燒錢」。

規管無人機「辣招」未推行前，顏樂恒有為其無人機商業操作，向民航處提交申請。他指，申請過程繁複，更形容民航處提出的要求「燒錢」。他舉例指，現時為學校進行外牆檢查，需要申請無人機在距離樓宇5米內飛行，民航處就要求，因應相關飛行活動，距離樓宇外牆10米範圍都要封路。他說，視乎馬路車流，封路成本可由數千元至數十萬元不等。

顏續指，為滿足政府要求，有機會「租直升機平過租航拍機」，有些工作甚至無法進行，「所以好多人偷偷哋飛算，根本搞唔掂個申請。」他又說，要視乎客人是否願意支付昂貴費用，及有否時間等待審批，「怕貴、怕煩，就唔會用無人機拍」。

政府於今年7月16日刊憲後，無人機龍頭生產商DJI大疆香港旗艦店於8月16日結束營業。顏指，雖不知是否與規管有關，「大家睇到嘅嘢係咁囉。」他指，購買無人機的地方減少，自然使用的人亦會少。《香港01》曾電郵邀約大疆就無人機規管訪問，但沒有獲得回覆。DJI於宣布結束旗艦店時指，結業是「響應公司策略及市場需求的變更」。

民航處過去3年接210宗涉無人機投訴 4人因無人機受傷

民航處回覆時表示，過去3年共接獲210宗有關無人機的投訴，主要是有市民留意到無人機操作，擔心影響其他人士或財產安全，因而要求民航處了解及跟進，共有4人因無人機而受傷。