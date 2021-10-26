MIRROR代言鏡粉為個盒買雞　選堂食保無污　學者：疫情造就爆紅

人氣男子組合MIRROR「攻陷」不同年齡層，該男團近日為連鎖快餐店麥當勞代言炸雞，由於載雞食物盒印有成員造型照，掀起搶盒熱。在金鐘主題分店，今午仍有不少粉絲到場打卡，午膳時間人頭湧湧，有粉絲明言「為個盒買炸雞」，而為保食物盒完美無瑕，不被油膩沾污，有人特意選擇堂食，讓「雞、盒分開上」。

有學者認為，過去兩年正值疫情困局及經濟不景，MIRROR出現為港人帶來慰藉，疫情持續造就MIRROR爆紅，為本港流行文化填補了空白。



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金鐘海富中心的旗艦主題餐廳昨日（26日）起，化身MIRROR期間限定主題店，店內有多款硬照、成員1:1紙版公仔，讓粉絲「打卡」。另外，由於炸雞分享盒上載有12名成員的造型照，故不少粉絲「為盒買炸雞」，海富中心分店在午膳時間，更是人頭湧湧，不少人拿著外賣分享盒離開、合照。

為了個盒兩女粉絲買「大啲嘅餐」

粉絲盧小姐稱因擔心午膳時間太多人，故趁早10時便偕朋友抵達，亦言「特登為咗個盒，買大啲嘅餐」，因堂食的話可以分上，故可完整保存紙盒，不怕弄髒。

自言理性支持偶像：唔會買無需要嘅物品

雖然支持偶像，惟她稱購買時不會盲目，會視乎實際能力，不會購入無需要物品，「有用先會買。」盧又認為，MIRROR為香港帶來新氣象：「以前好似都無咁瘋狂，好似全香港都見到佢哋。」

剛成鏡粉偕同事「食雞」：購入產品可帶動經濟

在附近返工的譚小姐則指，自己「入坑」僅數月時間，趁午膳時間與3位同事前來，「本身公司都喺附近，所以嚟支持下」，為了小卡、盒而食炸雞，認為人流明顯較平時多。譚稱，MIRROR代言產品種類廣泛，變相支持者可購入的產品亦多，可帶動經濟，「有時啲嘢可能未係咁必需品，但為咗支持佢哋，都會手鬆少少。」

學者稱偶像文化為愁困港人帶來新氣象：大家開心吓

中文大學新聞與傳播學院教授馮應謙指，疫情期間港人無法外遊，遂轉而內部消費，「之前追韓星，都仲可以去韓國，依家無得出門，只可以留返喺香港」，適逢MIRROR於本港冒起，正好於經濟不景、疫情困境下帶來新氣象，「大家可以開心吓。」

MIRROR狂熱能延續多久取決多個因素

他又認為，疫情造就MIRROR爆紅現象，相信疫情過後，熱潮會有所減退。至於偶像狂熱文化能否於本港延續，馮應謙認為，除環境因素外，亦視乎娛樂圈生態，包括是否再有新人後浪推前浪，亦要取決於娛樂圈內部如何產業化，例如電視台、唱片公司及社交媒體的資源投入：「良性競爭都會推動百花齊放，就好似韓國咁，由大長今一直到近年嘅BTS、Blackpink，仲係連綿不絕。」

馮應謙：品牌力求廣告效力最大化 代言人愈跨世代愈好

他又提到，文化層面而言，香港已有一段時間未有產出當紅偶像，即使是陳奕迅等「都已經係上一代」；從商業角度而論，馮應謙指各大品牌均力求最大化，希望代言人可吸引愈多受眾愈好，由於MIRROR熱潮跨世代，粉絲年齡層廣，遂成為廣告商寵兒。雖然產品廣告宣傳鋪天蓋地，但他指，電視台收視率下跌，電視廣告成本近年下降，因此連同平面廣告等計算，相信相關總宣傳成本反而較以往低。