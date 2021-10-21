鏡粉們又是時候預備荷包兼胃口！為慶祝MIRROR於11月出道三週年，麥當勞將與MIRROR全體成員合作，將於10月25日起推出新口味麥炸雞，更重要是同時連續四星期分階段推出不同成員的鏡仔卡和專屬顏色包裝盒！相信又會再一次掀起鏡粉們瘋搶！其實麥當勞多年來都相當識做生意，不時推出一些風靡全城的換購精品。以下7款，相信你都至少搶過一款！



為慶祝MIRROR將於11月出道三週年，麥當勞一次過與MIRROR全體成員合作！（資料圖片）

10月25日起麥當勞將推出新款麥炸雞，又會連續四星期分階段限量推出共16款鏡仔卡（12款個人卡及4款團體卡）和專屬顏色包裝盒。率先亮相的4款鏡仔卡是姜濤、Stanley、Tiger及一款團體卡。而專屬顏色包裝盒亦相當特別，盒上將有AR技術，只要scan包裝盒上的QR code，便可在畫面上看見與該包裝盒相應的MIRROR成員，與偶像一起食麥炸雞。卡和包裝盒均是隨機派發及贈送，意味大家食得越多、儲齊機會愈大，奉勸大家要小心熱氣……

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鑑於上次由姜濤、Edan及Anson Lo代言的「籃神卡」一度炒至千元一張，今次齊集12子，相信情況只會更瘋狂！而麥當勞掀起全城瘋搶換購品的情況其實亦非首次，曾推出的Snoopy及Hello Kitty公仔系列就曾引起長長人龍排隊搶購，更出現過「要公仔唔要餐」的情況，相當誇張！

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鏡粉們預備好了嗎？大家為咗MIRROR可以去到幾盡？以為狂食炸雞便是瘋狂粉絲？那你便太天真了！古有劣食勇者塔，今有鏡粉追星等級金字塔！自認MIRROR粉絲的你，快啲Check下自己係咩料！

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支持MIRROR方法有好多，先前他們舉辦演唱會時，有粉絲為每一個成員改編小時候的啦啦隊口號，搞笑得來又順口。大家不妨好好背下，待見到他們時大派用場！

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