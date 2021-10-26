六合彩萬聖節金多寶8000萬　買彩票市民盼中獎可買半山樓

六合彩萬聖節金多寶今日（26日）晚上9時半攪珠，幸福兒一注獨中，可獨得8,000萬元金額。中午時間，部份人趁午飯時間到灣仔謝斐道投注站購買彩票，做清潔工作的廖先生買了數十元電腦票，期望奪得頭獎成富翁，「一定要捐錢出去，最少要捐1,000萬」，又「不貪心」希望能夠購買屬於自己的居屋。



談到港島區的「幸運投注站」，不少人會想起位於中環的士丹頓街投注站，惟該現時仍在進行裝修工程。廖先生卻說灣仔謝斐道投注站才是真正的「幸運投注站」，「呢度我中過好多次四個字、四個半字。」亦有市民希望士丹頓街投注站的運氣能夠「移師」到灣仔，令自己一嘗獲獎的好運。



+ 5

六合彩萬聖節金多寶10月26日晚攪珠，頭獎一注獨中可得8,000萬元。（鄭子峰攝）

中頭獎怎用？ 清潔工友廖先生：買到居屋已好開心

六合彩萬聖節金多寶今晚攪珠，幸福兒一注獨中可獨得8,000萬元，截至下午4時半，投注額已有1.1億元。

巨額獎金吸引不少人發橫財夢，中午時分，有市民趁午飯時間到灣仔謝斐道投注站購買彩票。做清潔工作的廖先生購買了數十元電腦票，被問如中頭獎會如何用時，他笑着說：「一定要捐啲錢，最少要捐1,000萬出嚟，唔可以自己得到晒。」

至於其餘獎金，他跟不少香港人一樣，希望能夠有自己的安樂窩，「部份用來買樓，買到居屋已經好開心，唔使靚。」從來沒有到外地旅遊的他說，疫情過後，也希望可以一嘗搭飛機的享受，周遊列國。

做清潔工作的廖先生說，如中頭獎最少會捐1000萬元，其餘用來買居屋及在疫後出外旅遊。（鄭子峰攝）

▼近4期萬聖節金多寶頭獎投注法▼



在謝斐道投注站買彩票連環中三四五獎

問及為何要專程到灣仔謝斐道投注站買彩票，他笑稱該投注站是他「私伙幸運投注站」，金額不算多，但曾多次獲得三獎、四獎及五獎，「呢度我中過好多次四個字、四個半字、五個字，最多係四個字，所以我每次都嚟呢一度買一百幾十蚊碰吓運氣。」他說獲得的運氣一向全部貢獻家人，「通常係屋企開支，買下電器、畀下孫仔讀書用，讀書使好多錢。」

衞女士說如獲得8,000萬元，她「梗係買樓啦」。（鄭子峰攝）

「如果要中，有人買廿蚊都中」

居民衞女士趁吃午飯時間，花數十元購買六合彩彩票，「買得多冇用，如果要中，有人買廿蚊都中。」問到她如獲得8,000萬元會如何花費時，她説：「梗係買樓啦，香港人買樓好難架，一定係買樓，每個月攞幾千蚊嚟交租好吃力。」她説能夠有福氣「住半山」固然很開心，但只要一家人有自己的安樂窩已經最重要。

曾先生幻想獲得頭獎希望可以買樓之外，最希望可以到外地旅遊，「好想快啲去日本，去嗰度食嘢睇風土人情。」他提到中環的投注站早前裝修暫停開放，由於灣仔工作，希望中環投注站的運氣能夠「移師」到附近灣仔投注站，令他能夠獲得任何金額獎品，已經感到非常幸福。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼

